Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man probeert ex te steken met mes, vrouw verdedigt zich en raakt gewond De man probeerde zijn ex te steken met een mes. (Archieffoto)

TILBURG - Een 59-jarige man heeft maandag geprobeerd zijn ex-vrouw te steken met een mes. Dit gebeurde in zijn woning in de wijk Het Zand in Tilburg. De man is opgepakt.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De vrouw raakte gewond aan haar hand toen ze zich verdedigde. Ze wist het huis uit te vluchten en kreeg vervolgens hulp van een voorbijganger die meteen de politie alarmeerde. De recherche gaat de man verhoren, zo meldt de politie dinsdag.