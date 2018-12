Kind betrapt inbreker in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Een kind heeft maandagavond een inbreker betrapt in Etten-Leur. De politie heeft een 39-jarige verdachte uit diezelfde plaats aangehouden.

De man ging rond kwart over zeven een huis binnen aan de Peppelgaarde. Hij zag dat de deur van het huis openstond en ging naar binnen.

Daar werd hij betrapt door een van de kinderen. Terwijl de inbreker wegvluchtte, griste hij nog snel een tas mee.

Ontkomen

Agenten zagen onderweg naar het huis een fietser rijden, die voldeed aan het signalement. Hij wist te ontkomen, maar is later alsnog in zijn huis aangehouden.