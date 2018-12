Deel dit artikel:













'Levensgevaarlijk': drugslab gevonden middenin Rijen, verdachte aangehouden Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Erik Peeters Foto: Erik Peeters Foto: Erik Peeters Foto: Erik Peeters Foto: Tom van der Put, SQ Vision.

RIJEN - In een pand aan de Vincent van Goghstraat in Rijen is dinsdag een drugslab gevonden. De eigenaar van het gebouw is aangehouden. Dat meldt de politie.

Het gebouw, op het terrein van de voormalige leerlooijerij Jagea, werd dinsdag gecontroleerd door medewerkers van de politie, de gemeente en netbeheerder Enexis. Volgens een woordvoerder Dik Advocaat van de politie werden er vaten in het gebouw gevonden en een sterke chemische lucht geroken.

Amfetamine

Bij nader onderzoek werden in het pand en een container op het terrein duizenden liters grondstoffen voor de productie van amfetamine gevonden. "De locatie is middenin een woonwijk. Levensgevaarlijk dus dat hier synthetische drugs geproduceerd is. Het levert ontzettend veel gevaar op voor de omwonenden", aldus Advocaat.

De politie is nog zeker uren bezig om het laboratorium te ontmantelen. Experts van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse. "Dit is een erg grote productielocatie geweest", zegt de woordvoerder