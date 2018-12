Heeft Baarle-Nassau het mooiste kersthuis van 2018?

BAARLE-NASSAU - Ook dit jaar gaat Omroep Brabant op zoek naar het mooiste kersthuis van het jaar. Na onze oproep stroomden de reacties binnen en wij nomineerden vijf prachtig versierde huizen. Elke dag presenteren we er eentje. Het tweede huis waar onze kerstman hoogstpersoonlijk een kijkje ging nemen, staat aan de Stationsstraat in Baarle-Nassau.

Voor Harrie en Jeanne Mathijssen is het versieren van hun huis een gezamenlijke hobby. "We zijn er zo'n twee maanden mee bezig", vertelt Harrie. "Dan zetten we elke dag een lekker een muziekje op, het liefste van René Schuurmans want daar zijn wij fan van! En dan vliegen de dagen voorbij".

Het echtpaar woont op een appartement en alles wordt meegenomen in de versiering. Ook de hal en de twee balkons. "We hebben dózen vol spullen", glundert Jeanne. "En elk jaar kopen we wat bij om weer iets nieuws te kunnen maken. Gelukkig hebben we genoeg opslagruimte".

Wafels bakken

Zodra het huis is omgedoopt in kerstsfeer krijgt het paar veel kijkers over de vloer. "Familie, vrienden, kennissen: ze komen allemaal een middag of avond bekijken wat we dit jaar weer hebben gemaakt", aldus Jeanne. En Harrie is dan onze wafelbakker!" "Dat is inmiddels traditie geworden", vult Harrie aan. "De mensen vinden dat heel leuk en ik ook."

Harrie voegt dan ook meteen de daad bij het woord en knoopt zijn eigen 'waffelbakker Harrie'-schort om. Op het balkon bakt hij in no-time een flinke berg wafels voor de kerstman en onze cameraploeg. Jeanne zorgt voor warme kersen en slagroom. "Niet om u om te kopen hoor!" zeggen ze lachend tegen de kerstman. "We vinden het gewoon ontzettend leuk dat u er bent!"

Tot en met vrijdag is elke dag een van de de genomineerden te zien op web, app en TV. Vanaf vrijdag kun je stemmen via facebook.