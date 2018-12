Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ryanair wil Eindhovense piloten en cabinepersoneel ontslaan, vakbonden spreken over wraakactie Ryanair heeft collectief ontslag aangevraagd

EINDHOVEN - Ryanair heeft collectief ontslag aangevraagd voor de zestien piloten die tot begin november werkten op de basis op Eindhoven Airport. Hun vertrek is volgens de luchtvaartmaatschappij noodzakelijk vanwege bedrijfseconomische prestaties. Pilotenvakbond VNV is woedend: "Er is een pilotentekort en Ryanair werft ook dagelijks piloten. Er is geen enkele economische reden om ontslag aan te vragen. Dit is wraak voor eerdere stakingen."

"De rechter heeft al eerder bepaald dat de winterse sluiting van de basis Eindhoven als wraakactie kon worden bestempeld voor eerdere stakingen en dat Ryanair bedrijfseconomische redenen niet hard kon maken. RyanAir heeft nu een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend, dus daar zullen wij deze strijd ook voeren," aldus de VNV. Ook voor zo'n vijftien personen van het cabinepersoneel is ontslag aangevraagd. FNV Luchtvaart gaat hier bij het UWV tegen in verweer. Piloten en cabinepersoneel van Ryanair legden in september het werk neer, ze eisten onder meer voor doorbetaling bij ziekte en betere arbeidsvoorwaarden. Diezelfde maakt maakte het bedrijf bekend dat de vier vliegtuigen die op Eindhoven Airport zijn gestationeerd, werden weggehaald. Er zouden in de winter niet genoeg vluchten zijn geboekt. Op de basis werkten 40 piloten en 98 cabinemedewerkers voor Ryanair.