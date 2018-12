Willem II bereikt kwartfinale KNVB-beker via simpele overwinning tegen AFC

TILBURG - In het bekertoernooi spelen tegen een amateurclub is altijd lastig, omdat je het bijna nooit goed kunt doen. Willem II deed dat wel, het nam voor rust al ruim afstand van tegenstander AFC. De 3-0 ruststand bleek na de tweede helft ook de eindstand. Met die zege heeft Willem II zicht geplaatst voor de kwartfinale van de KNVB-beker.

Voor de wedstrijd maakte trainer Adrie Koster al duidelijk de bekerwedstrijd tegen de koploper uit de Tweede Divisie serieus te nemen. Het bleef niet alleen bij woorden, die instelling was ook terug te zien in de opstelling. De vaste basisploeg van Willem II stond aan de aftrap voor het duel met AFC.

In de openingsfase was het nog even schrikken voor Koster, die de laatste vier thuiswedstrijden in de competitie met een nederlaag van het veld stapte. In de tweede minuut kreeg Yordi Teijsse de bal wat gelukkig voor zijn voeten, daardoor stond hij oog in oog met Timon Wellenreuther. De Duitse goalie raakte de inzet van Teijsse net genoeg aan om een doelpunt te voorkomen.

AFC was vervolgens nog dreigend vanuit de counter, maar het was Willem II dat het spel maakte. Na een kleine twintig minuten spelen was het raak. Daniel Crowley zette Donis Avdijaj met een fraaie steekpass vrij voor het doel, de buitenspeler twijfelde niet en schoot hard en hoog raak.

In de slotfase van de eerste helft bracht Willem II zichzelf in een comfortabele situatie door te scoren via Fran Sol en Aras Özbiliz. Sol benutte een strafschop, die hij zelf verdiende. Een paar minuten later krulde Özbiliz op fraaie wijze de bal in het doel. Met een 3-0 voorsprong ging Willem II rusten.

Na rust zocht AFC de aanval, in de hoop een doelpunt te forceren en de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Er was dreiging, maar de bezoekers gingen niet goed om met de kansen. De 3-0 ruststand stond na het laatste fluitsignaal dan ook nog op het scorebord. Zo deed Willem II wat het moest doen, winnen van de amateurclub en daardoor in de koker voor de loting van de kwartfinales van het bekertoernooi gaan.