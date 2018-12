Bekeravontuur voorbij voor RKC na nederlaag bij FC Twente

ENSCHEDE - Het is RKC niet gelukt om opnieuw voor een stunt te zorgen in het KNVB-bekertoernooi. De club uit Waalwijk kon weinig potten breken, al was tegenstander FC Twente ook niet bepaald in vorm. De Tukkers scoorde wel na een halfuur, en maakte het in de blessuretijd af: 2-0. Zodoende eindigt het bekeravontuur voor RKC dus in de achtste finale.

In een matig gevulde Grolsch Veste moest RKC voor een volgende stunt zorgen in het bekertoernooi. Eerder had de Waalwijkse club al gewonnen van NAC Breda en PSV. Tegen de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie moest het volgende hoofdstuk van het bekeravontuur geschreven worden, maar de Tukkers bleken uiteindelijk te sterk.

In een niet al te spetterende bekerwedstrijd begonnen beide ploegen wat slordig aan de wedstrijd. FC Twente had de overhand, al lag er genoeg ruimte op de counter voor RKC. De ploeg van Fred Grim liet bij vlagen het balletje aardig rond gaan, maar echte kansen leverde dat niet op.

Het publiek in Enschede begon wat te morren, maar uit het niets kon datzelfde publiek juichen. Uit een vrije trap van Twente-aanvaller Aitor kopte verdediger Xandro Schenk geheel vrijstand de 1-0 tegen de touwen. Niet veel later klonk er weer gejuich, al was dit voor korte duur. Opnieuw scoorde Twente uit een standaardsituatie, maar deze goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Daardoor bleef RKC in de race.

In het vervolg van de eerste helft kroop RKC wat meer uit de schulp. Het leverde de eerstedivisionist een schietkansje op, meer niet. Na rust was het vooral RKC dat moest tegenhouden. Binnen vijf minuten had FC Twente al twee opgelegde kansen gekregen, waarvan RKC-doelman Etienne Vaessen één keer reddend moest optreden.

Toch was dat lange tijd in de tweede helft het enige gevaar van beide ploegen. Het Twente-publiek raakte gedurende de wedstrijd geïrriteerd en er was meermaals een fluitconcert te horen. De thuisploeg zakte in en er leken toch mogelijkheden te liggen voor RKC om gelijk te komen. Maar net als in de eerste helft kwam RKC heel moeizaam tot kansen. De Tukkers kwamen mede daardoor niet meer in gevaar. Jari Oosterwijk besliste het duel in de blessuretijd definitief door de 2-0 te maken. Daardoor stoot FC Twente door naar de laatste acht van het bekertoernooi. Voor RKC eindigt het bekeravontuur dus in Enschede.