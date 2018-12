RKC kijkt nog altijd tegen achterstand aan, maar creëert zelf weinig kansen [LIVE]

ENSCHEDE - RKC schakelde al NAC Breda en PSV uit en probeert nu FC Twente uit het bekertoernooi te knikkeren. De ploeg van trainer Fred Grim zal de nummer vier van de Eerste Divisie moeten verslaan, om door te stoten naar de laatste acht van het bekertoernooi. Volg de verrichtingen hieronder live.

82. Nu klinkt er wat gelach in het stadion als RKC-aanvaller Dylan Seys lijkt uit te halen, maar de bal eerst met zijn rechterbeen raakt alvorens hij kan schieten. Daardoor raakt Seys uit balans en maait hij vol over de bal heen. Kans weg.

73. Aitor beslist de wedstrijd bijna in Twents voordeel. De Spaanse rechtsbuiten schiet rakelings naast. Toch leeft het gevoel dat er vanavond meer in zit voor RKC. Nog altijd 1-0 voor de Tukkers.

58. Uit een vrije trap van een RKC volgt een gevaarlijke counter van FC Twente. Het is uiteindelijk Paul Quasten die goed verdedigend werk levert en Tim Hölscher van scoren kan afhouden.

48. Vaessen redt. De goalie van RKC houdt Tom Boere van score af en houdt zijn ploeg op de been. FC Twente is sterk uit de kleedkamer gekomen.

46. En daar gaan we weer. Kan RKC de achterstand ombuigen?

45. Het is rust in Enschede. FC Twente staat met 1-0 voor door een doelpunt van Xandro Schenk. RKC kwam daarna beter in de wedstrijd, maar echte kansen kreeg de ploeg van Fred Grim nog niet.

38. RKC kruipt wat uit de schulp. Na een goede aanval is het uiteindelijk Daan Rienstra die de bal de tweede ring in schiet.

29. Daar leek het 2-0 te worden, maar de grensrechter vlagt voor buitenspel en de goal wordt afgekeurd.

27. Doelpunt FC Twente. Xandro Schenk zet de thuisploeg met een kopbal uit een vrije trap op voorsprong. De verdediger van Twente mocht wel erg vrij inkoppen.

22. Beide ploegen maken er nog niet echt een leuke wedstrijd van. Weinig kansen en veel slordigheden aan beide kanten.

13. FC Twente is in de beginfase zeer slordig, daardoor krijgt RKC wel wat ruimte. De Waalwijkers doen er vooralsnog weinig mee. 0-0 nog.

5. Het eerste gevaar komt van de thuisploeg. Spits Tom Boere schiet van een afstand, maar RKC-doelman Etienne Vaessen brengt redding.

1. De bal rolt in de Grolsch Veste. Kan RKC opnieuw voor een stunt zorgen?

OPSTELLINGEN: