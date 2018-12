Ontwikkeling groene chemie zet volgende stap met opening nieuw onderzoeksgebouw in Bergen op Zoom

Negen jaar geleden startte kunststoffenproducent Sabic in Bergen op Zoom op haar terrein met de campus om alternatieve grondstoffen te vinden voor plastics, die nu nog grotendeels worden gemaakt op basis van aardolie. Niet alleen is dit slecht voor het milieu; het is ook een grondstof die steeds schaarser wordt.

Mijlpaal

“Een belangrijke mijlpaal voor de campus en voor de regio”, aldus directeur Petra Koenders. “Met deze demo facility stellen we bedrijven in staat om hun biobased innovaties op te schalen. Bovendien is het gebouw een van de meest duurzame demoruimtes van Nederland.”







Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen samen aan de verdere ontwikkeling van duurzame materialen voor de bouw en de verpakkingsindustrie. Daarbij maken ze gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval of landbouwresten.









'Base to be'

Deze bedrijven kunnen een nieuwe bedrijfstak gaan vormen, als alternatief voor de traditionele chemie die nu grotendeels op aardolie is gebaseerd. Doordat deze fossiele grondstof schaarser en uiteindelijk duurder wordt, zijn ook chemiereuzen op zoek naar alternatieven. En de regio West-Brabant wil zich graag profileren als 'the base to be', oftewel de basis waar deze nieuwe technologie zich ontwikkelt en op termijn voor banen gaat zorgen.