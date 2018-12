3FM-dj's wandelen vanaf dinsdagnacht door Brabant voor Serious Request

Een team bestaat uit twee dj’s. Dinsdagnacht om drie uur zullen de dj’s Rob Janssen en Jorien Renkema starten in het Limburgse Weert om vervolgens via verschillende plekken in Brabant hun weg vervolgen richting het midden van het land, waar ze hopelijk op kerstavond zullen aankomen.

Dj Jorien begon al vroeg met trainen:









Het doel van de grote wandeling is om de acties en evenementen te ondersteunen die mensen hebben georganiseerd. In Brabant zijn de acties al in volle gang.

Woensdag 19 december: van Maarheeze naar Geldrop

Maarheeze

Als Rob en Jorien Weert voorbij zijn, zullen ze rond halfvijf die nacht de Brabantse grens passeren. De eerste stop waar ze even tot rust kunnen komen, is Maarheeze. Veel ‘rust’ zal er alleen niet van komen, want Maarheeze is van plan ze een muzikaal ontvangst te geven. Robert Vos en Liesbeth van Zon zijn de eigenaren van café Ons Lieske en zijn afgelopen twee weken erg druk geweest met geld inzamelen voor de goede doelen.

“In ons dorp leeft het heel erg. Er worden allerlei acties gedaan door de voetbalvereniging, kinderen van de basisschool en de carnavalsvereniging. Zelf hebben we geld opgehaald met onder andere twee bingoavonden. We verwachten dat er morgenochtend nog meer geld binnenkomt, dus de put vult zich geleidelijk goed. Zo zie je maar hoe een klein dorpje heel groot kan zijn”, zegt Liesbeth.

Ook is bij Ons Lieske een verlovingsfeest georganiseerd voor het boerenbruidspaar Huub en Kitty:





Het boerenbruidspaar Huub en Kitty





Als de twee dj’s woensdag aankomen, zullen ze meelopen met een fanfare die aan het begin van het dorp is opgesteld. Daarna lopen ze richting café Ons Lieske waar de eigenaren een cheque zullen overhandigen met het opgehaalde geld. “Ons streefbedrag was 1000 euro, maar daar zijn we al overheen”, zegt Liesbeth trots.

Sterksel

De dj’s Rob en Jorien zullen na Maarheeze richting Sterksel lopen. Hier wacht ze een ‘carnavalesk’ ontbijt op. Carnavalsvereniging De Ossedrijvers biedt ze dit aan. Voorzitter van de carnavalsvereniging en tevens Prins Carnaval van Sterksel Jeroen Daniëls vertelt dat zij ook al over hun streefbedrag zitten: “Onze doelstelling was 300 euro, maar ik denk dat we uiteindelijk wel 1500 euro hebben opgehaald”.

“We organiseren elk jaar een pubquiz in samenwerking met café De Scheep, maar toen we zagen dat de dj’s van 3FM door ons dorp gaan lopen, wilden we het geld van de pubquiz aan Serious Request doneren”, vertelt Jeroen. “Daarnaast heeft de friettent naast het café afgelopen twee weken het verkoopbedrag van alle verkochte frikadellen gedoneerd aan de actie. Verder heeft de basisschool ook nog geld opgehaald.”

Woensdagochtend zullen de dj’s tussen zes en zeven uur met andere dorpelingen aanschuiven aan het ontbijt bij café De Scheef, waar ook de cheque zal worden overhandigd. “Iedereen is heel enthousiast en mensen doneren heel makkelijk”, zegt Jeroen.





De route in Brabant richting Utrecht, waar uiteindelijk alle dj's bijeen komen





Euvelwegen – Ginderover

De dj’s lopen vervolgens door de buurtschappen Euvelwegen en Ginderover verder naar de volgende stop.

Heeze

Dj Jorien riep de mensen in Brabant op of ze iemands huisdier mocht uitlaten. Kirsten Hendrikx leek het wel een goed idee om dj Jorien met een ezel te laten wandelen. Ze is mede-eigenaar van Stichting Zorglandgoed ’t Huisven, waar ze dertien ezels verzorgen. “Morgen staan we de dj’s rond halfacht ’s ochtends met twee ezels op te wachten. Jorien mag dan door Heeze een stukje wandelen met een van de ezels”, vertelt Kirsten.

Ook Kirsten vertelt dat ze meer geld hebben opgehaald dan het streefbedrag. “We hebben een actiepagina gemaakt waar we mensen hebben opgeroepen onze actie te sponsoren. We hoopten dat we 100 euro konden binnenhalen, maar inmiddels zitten we over de 400 euro”, zegt Kirsten. “We zijn zelf een stichting dus mensen willen ons sponsoren, en zo wilden we iets terug doen. Dat vinden we wel een mooie kerstgedachte.”

Kreijl – Geldrop

De dj’s zullen hun weg vervolgen richting het buurtschap Kreijl om vervolgens de woensdag te eindigen in Geldrop.

Donderdag 20 december: van Liempde naar Tilburg

De dj’s Rob en Jorien zullen donderdag starten in Liempde. Daarna wandelen ze door Den Berg, Boxtel, Tongeren, Haaren, en Oisterwijk. Ze eindigen tot slot in Tilburg. Ook in deze plaatsen worden verschillende ludieke acties en evenementen georganiseerd om geld op te halen voor Serious Request.

Vrijdag 21 december: van Tilburg-Zuid naar Eikberg

Vrijdag starten Rob en Jorien in Tilburg-Zuid. Ze gaan vervolgens naar Riel, Spaansehoek, Vijfhuizen, Gilze, Verhoven, Raakeind, Hoge Aard, en eindigen in Eikberg, een buurtschap in de buurt van Bavel.

Zaterdag 22 december: van Bavel naar Sleeuwijk

Zaterdagochtend vervolgen Rob en Jorien hun weg naar Bavel, Breda, Teteringen, Oosterhout en Raamsdonksveer. ’s Avonds om negen uur vertrekken ze weer vanuit Raamsdonksveer richting Hank, Vierbannen, Nieuwenwijk, en verlaten via Sleeuwijk Brabant weer richting Utrecht.

Glazen Huis

Door de jaren heen stond de glazen studio twee keer in Breda en één keer in Eindhoven. De actieweek heet dit jaar ‘3FM Serious Request: Lifeline’. Samen met het Rode Kruis zet 3FM Serious Request zich dit jaar in voor drie doelen: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.