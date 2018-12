Deel dit artikel:













Wildvreemden daten met elkaar in stadion van PSV: 'Je moet niet je shit op tafel gooien' In het Philips Stadion hing dinsdagavond liefde in de lucht tijdens PSV Dates. (Beeld: Marrie Meeuwsen)

EINDHOVEN - Het populaire tv-programma First Dates kreeg dinsdagavond een Eindhovens vervolg. In het Philips Stadion werden mannen en vrouwen die elkaar niet kenden, gekoppeld tijdens PSV Dates. Net zoals op tv kon het soms behoorlijk ongemakkelijk worden. "Praten over je ex is een no-go."

Geschreven door Edwin Vossen

"Dit heb je natuurlijk nooit. Normaal gesproken weet je al dingen van iemand of heb je al een keer met elkaar geappt, maar nu weet je niks", vertelt Marinda. Zij is dinsdagavond een van de dames die meedoet aan PSV Dates. "Je hebt geen naam en je weet helemaal niks. Maar dan denk ik bij mezelf: 'dan heb je wel van alles om over te praten'. Want ergens moet de connectie komen." 'Twee vogeltjes die bij elkaar komen'

De vrouwen komen binnen via de hoofdingang van het Philips Stadion. De mannen gaan op een andere plek naar binnen. De eerste keer dat zij elkaar zien, is in het PSV Dates-restaurant. "Ik heb regelmatig naar First Dates op tv gekeken", zegt Stephanie die ook een blind date tegemoet gaat. "Ik heb gezien hoe het goed kan gaan en hoe het minder goed kan gaan. Dus ik ga voor het goede scenario. De twee vogeltjes die bij elkaar komen." 'Niet je shit op tafel'

Wie vaak genoeg naar het televisieprogramma heeft gekeken, weet dat zo'n blind date weleens ongemakkelijk kan worden. Over je ex-partner praten is volgens Marinda niet bepaald een slimme zet. "Dat moet je in ieder geval niet op de eerste date doen", vertelt ze. "Dat moet je lekker bewaren voor je vervolgdate. Je kunt wel een tipje van de sluier oplichten, maar je moet niet je shit op tafel gooien. Houd het leuk, houd het gezellig. Kijk waar je overeenkomsten hebt en verder zie je wel hoe het loopt."