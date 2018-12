'Je moet wel bij je man blijven staan', frustraties bij RKC na uitschakeling in de beker

ENSCHEDE - Er leek dinsdagavond meer in te zitten voor RKC in het uitduel met FC Twente in het kader van de KNVB-beker. Toch verloor de ploeg van Fred Grim met 2-0 en vooral de eerste tegengoal zorgde voor frustraties. "Dat was gewoon slecht verdedigd. Je moet wel bij je man blijven staan."

Dat zei RKC-doelman Etienne Vaessen na afloop. De 24-jarige Vaessen zag dat zijn ploeg weinig kansen creëeren in de Grolsch Veste, maar toch leefde het gevoel er dat er meer in had gezeten. “Als Twente te pakken was geweest, dan was het zeker vanavond. We hadden ze echt kunnen pakken, maar helaas doen we dat niet. Ze scoren uit een dood spelmoment en uit de counter op het laatste moment. Ik baal er echt van, dit is zonde.”

Vaessen snapt niet dat zijn ploeg de eerste goal zo makkelijk weg gaf. "Hoe kunnen drie man vrijstaan? Het is heel makkelijk: je moet gewoon bij je man blijven staan. Dat vond ik echt heel zwak verdedigd." Ook linksback Paul Quasten zag de verdediging schutteren. "Ja, we krijgen de goal weer tegen uit een spelhervatting. Ik weet niet wiens fout het was, maar dit mag niet gebeuren. hier moeten we scherper op zijn."

Er zat meer in

Ondanks de uitschakeling overheerste het gevoel bij RKC dat er meer in had gezeten dinsdagavond. "Dat gevoel hadden we ook voor de wedstrijd. Maar na die eerste goal weet je dat het zwaar gaat worden. We hebben wel wat mogelijkheden gehad, maar helaas maken we die niet af", zegt Quasten.

RKC beleefde tot dusverre een mooi bekeravontuur en schakelde NAC in de eerste ronde uit, om vervolgens voor gigantische stunt te zorgen door PSV uit te schakelen in het Philips Stadion. "Die overwinning smaakte naar meer. Dat gaf een goed gevoel. Het is gewoon echt jammer dat je hier strand", aldus Quasten.

RKC speelt komende vrijdag alweer. Dan speelt de ploeg van trainer Fred Grim in eigen huis tegen Go Ahead Eagles.