John uit achtbaan in Phantasialand gehaald omdat hij hand mist: 'Ik zou me niet vast kunnen houden'

EINDHOVEN - John de Haan uit Eindhoven is maandag uit een achtbaan in Phantasialand gezet omdat hij een hand mist. Volgens medewerkers van het pretpark in Duitsland zou hij zich niet goed vast kunnen houden.

Naast zijn hand mist John ook een stukje rechteronderarm. Vanwege veiligheidseisen besloten medewerkers van het Duitse pretpark daarom dat John niet in de achtbaan mocht. Hij zou met maar één hand niet in staat zijn zelfstandig uit het wagentje te klimmen.

Vasthouden

“Ik zat al in het karretje van de Taron toen we werden gecontroleerd. Ik werd eruit gehaald omdat ik een stukje arm mis”, vertelt John. “In andere achtbanen in het pretpark mocht ik wel. Maar bij deze achtbaan moest ik eruit, omdat ik me niet vast zou kunnen houden.”

“Het is natuurlijk een hele vreemde gedachte dat je je vast moet houden in een achtbaan”, vervolgt de Eindhovenaar. “Als park heb je dan blijkbaar geen vertrouwen in de beugels van je attractie. Bovendien zit iedereen in een achtbaan toch met zijn handen omhoog?”

Sterke man

Maar de medewerkers bij de achtbaan waren onverbiddelijk. “Phantasialand zegt ze dat het vastzit aan Duitse regels. Die zijn strenger dan de regels in Nederland. Daarom mocht ik de achtbaan echt niet in. De medewerkers van het pretpark moeten zorgen voor de veiligheid in het park en bij de attracties, dus ze willen geen risico’s nemen.”

Maar als iemand zichzelf uit een achtbaan zou kunnen redden, dan is het John wel. Hij traint voor een triatlon en klimt met gemak over allerlei hindernissen in obstacle runs. Maar dat weten de medewerkers van Phantasialand natuurlijk niet. “Zij zitten gewoon vast aan de Duitse regelgeving”, vertelt John nuchter.

In gesprek

Na de teleurstelling is John in gesprek gegaan met het pretpark. “Ze gaan zorgen dat de informatie voor bezoekers duidelijker wordt.” John heeft er zijn dagje pretpark in ieder geval niet door laten verpesten, zegt hij.