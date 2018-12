De echte fan heeft PSV zijn hele leven bij zich: dus ook op zijn auto

VALKENSWAARD - Een echte fan van een voetbalclub is dat altijd en overal. Op feestjes verkondigt hij dat zijn ploeg kampioen gaat worden en hij gaat als het kan naar iedere wedstrijd toe. Maar er zijn supporters die nog duidelijker willen laten zien waar ze voor staan.

Zo ook een Belgische automobilist, gezien in Valkenswaard woensdagochtend. Het kenteken 040-PSV prijkt op zijn wagen. En Belgen behouden hun kenteken en dat nemen ze mee naar een volgende auto, dus dit is een echte supporter.

Het is niet het eerste opvallende PSV-nummerbord dat we hebben gezien. In Londen, vlak voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, kwamen we deze auto tegen: