De zanger van 'Sophietje' is stervende: 'Johnny Lion is aimabel en bescheiden mens'

BREDA - Zanger Johnny Lion is stervende. De Hagenees die al sinds de jaren tachtig in Breda woont, scoorde in 1965 een grote hit met het nummer Sophietje. Hij lijdt aan Alzheimer en uitgezaaide longkanker. "Het is een zeer aimabele man", zegt muziekredacteur Edwin van Loon van Omroep Brabant.

Johnny Lion (77), het pseudoniem voor John van Leeuwarden, maakte deel uit van Johnny Lion & The Jumping Jewels. Daarna ging hij solo verder en trok hij samen met Rob de Nijs rond met Circus Toni Boltini. Boltini was de oom van Lions tweede vrouw Mariska Akkerman, die in september overleed na een kort ziekbed.

Afwachten

“Ik heb dinsdag nog gesproken met Frank Jansen uit Roosendaal, de manager en pianist van Rob de Nijs. Zij waren vorige week op bezoek bij John in Breda. Frank zei dat het niet lang meer gaat duren voordat John overlijdt”, aldus Van Loon.

Tegen De Telegraaf zegt stiefzoon Alex dat ze niets anders kunnen doen dan afwachten. "De ziekte heeft zich helaas uitgezaaid. Uit de MRI-scan bleek dat het helemaal mis was en er ook niets meer aan te doen zou zijn. Hij is sowieso te zwak om nog allerlei kuren of behandelingen te ondergaan. Eigenlijk is het alleen afwachten wanneer hij zal sterven”, aldus Alex.

Aimabel

“John bezocht altijd de concerten van zijn vriend Rob de Nijs in het Chassé Theater in Breda. Rob stelde dat zeer op prijs. Na afloop kwam Johnny altijd backstage wat drinken in het artiestencafé. Dan haalden ze samen herinneringen op aan hun tijd in de roerige jaren zestig en hun optredens met Circus Toni Boltini. Hij was vorig jaar nog aanwezig bij het concert dat Rob de Nijs gaf vanwege zijn 75e verjaardag in het Concertgebouw in Amsterdam”, vertelt Van Loon.

“De laatst keer dat ik hem gezien heb was in juli op de vrijdagmarkt op de Grote Markt in Breda, waar hij samen met zijn vrouw boodschappen aan het doen was. In de keren dat ik hem sprak, kwam hij over als een zeer aimabele, vriendelijke, broze en bescheiden man.”