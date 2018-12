Guus Meeuwis en Frans Bauer schitteren in afscheidsnummer voor Edwin Evers

HILVERSUM - Guus Meeuwis en Frans Bauer schitteren samen in het afscheidsnummer dat gemaakt is door 44 bekende vrienden van radioshow Evers Staat Op op Radio 538. Na 21 jaar neemt Edwin Evers vrijdag afscheid.

Guus Meeuwis, Frans Bauer en John van den Heuvel. Deze Brabanders doken samen met 41 anderen in het geniep de studio in om een bijzonder afscheidslied voor de dj te maken.

Op de melodie van 'We Are The World' van Michael Jackson schreef columnist Peter Heerschop de tekst. De muziek is ingespeeld door Jeroen Rietbergen en natuurlijk de Edwin Evers Band. De radio-dj luisterde zichtbaar geëmotioneerd naar het lied. "Dit raakt me echt enorm", vertelt hij tijdens zijn show.

Het refrein van het nummer:

"Wij zijn het team, van Edwin Evers

En wij als vrienden van de ochtendshow, willen wat geven

Dit is ons cadeau, met zijn allen in een lied

Je houdt er nu dan wel mee op, vergeet ons niet"