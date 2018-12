Staat het mooiste kersthuis van Brabant in Mill?

MILL - Waar staat het mooiste kersthuis van Brabant? Wij deden een oproep en jullie reageerden massaal. Wij nomineerden vijf prachtig versierde huizen en elke dag presenteren we er eentje. Het derde huis waar onze Kerstman hoogstpersoonlijk een juryrapport ging invullen, staat aan de Bastaardstraat in Mill.

Als de lichtgevende arrenslee op het dak van de familie Verstraten verlicht is, weet de buurt hoe laat het is. Dan heeft Jan Verstraten zijn kerstdorp opgebouwd. Eentje die de halve woonkamer in beslag neemt en dus de moeite waard is om te bewonderen. “Ik ben een paar weken bezig om alles neer te zetten en werkend te krijgen”, vertelt Jan. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.”

Tientallen adapters

In het dorp rijden treinen, vind je kabelbanen en skiliften en de replica van de kerk in Keulen slaat keurig de tijd aan. Tenminste: als Jan op een van zijn afstandsbedieningen drukt. “Achter ons dorp liggen ruim zeventig adapters”, licht echtgenote Christine toe. “We krijgen gelukkig altijd veel hulp om de elektra allemaal goed en veilig te installeren."

Veel kijkers

De familie krijgt mensen uit heel het dorp op bezoek. Zo komen de eerste klassen van een basisschool bijna elk jaar in groepjes kijken. En dat gaat via een gestroomlijnd systeem. “We vangen ze op bij de voordeur, dan gaan ze kijken in de woonkamer, in de keuken krijgen ze limonade en via de tuin gaan ze weer naar buiten”, vertelt Christine. “En daarna komt de volgende groep weer binnen.”

“We hopen dit nog lang te kunnen doen”, aldus Jan. “Kerst is een mooi feest en dat vieren we samen”.

Tot en met vrijdag is elke dag een van de genomineerden te zien op web, app en tv. Vanaf vrijdag kan er gestemd worden via Facebook.