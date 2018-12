Deel dit artikel:













Alexander wil een kerstbal voor al zijn vrijwilligers, maar de boom is nu al te klein Initiatiefnemer Alexander van Weert hangt de kerstballen in de boom in Vlijmen.

VLIJMEN - Alexander van Weert begon in mei met het initiatief Alles voor Mekaar in de gemeente Heusden. Met dit initiatief helpen vrijwilligers eenzame ouderen. Nu wil Alles voor Mekaar de vrijwilligers en de eenzame ouderen in het zonnetje zetten met voor ieder een kerstbal in de kerstboom op het plein in Vlijmen. Er zijn alleen zoveel mensen, dat de kerstboom te klein is.

Geschreven door Eva van der Weele

Initiatiefnemer Van Weert had in mei geen idee wat hij allemaal tegen zou komen. “Ik ben echt geschrokken met wat ik gezien heb in mijn eigen gemeente. Er zijn ondertussen al zo’n 150 mensen in Vlijmen die betrokken zijn bij Alles voor Mekaar. De boom is nu alleen te klein voor alle kerstballen met de namen van vrijwilligers en eenzame ouderen erop.” Op bezoek in Den Haag

Het initiatief heeft ook Den Haag bereikt. Vereenzaamde ouderen is een groeiend probleem aan het worden en daarom is Alles voor Mekaar uitgenodigd bij minister Hugo de Jonge van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). “De Jonge zei dat wij het probleem raken in de kern. Dat heeft ertoe geleid dat De Jonge op social media heeft aangegeven dat Alles voor Mekaar in de gemeente Heusden echt werkt.” De kerstboom op het plein in Vlijmen hangt al erg vol met kerstballen, dus als het aan Van Weert ligt moeten er een paar bomen bij.