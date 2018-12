Wordt Jeffrey Herlings Sportman van het jaar? In Oploo rekenen ze op hem

OPLOO - Om nou te zeggen dat er een een Jeffrey Herlings-koorts in Oploo is, is wat overdreven. "Hij woont hier nog niet zo lang en is er niet vaak." Maar er wordt wel enthousiast meegeleefd met de succesvolle dorpsgenoot. Tijdens het motorcross-seizoen en ook bij de verkiezing van Sportman van het jaar. Want hoewel Kjeld Nuis en Epke Zonderland de andere twee genomineerden zijn, is de algemene opinie in Oploo helder. "Zijn prestatie is groter dan van die een schaatser of een turner."

Het is, zoals bijna altijd, rustig op deze woensdagmiddag in Oploo. De meeste levendigheid is bij de supermarkt, waar beheerder Jan Jaegers zich ook als een Jeffrey Herlings-fan laat kennen.

'Ik zou Herlings kiezen'

"Als ik zou moeten kiezen zou het zeker weten Herlings worden. Maar ik denk ook dat Herlings gekozen gaat worden. Daar gaan we voor, dat hij sportman van het jaar wordt. Die verkiezing leeft echt in het dorp. Dat merk ik hier ook wel in de winkel. Ik denk dat vanavond iedereen hier voor de tv zit om het te bekijken."

Geen spandoeken

En ook de supermarkt-klanten van Jaegers laten zich over hun dorpsgenoot uit. Al zien ze hem nauwelijks in Oploo. "Het is nou ook weer niet zo dat in het hele dorp spandoeken hangen. Hij woont hier nog niet zo lang en hij is veel van huis. Dus heel vaak komen we hem niet tegen. Maar er zijn hier wel veel motorsport-liefhebbers en dat hij hier woont maakt het allemaal wel extra bijzonder."

Stevige concurrentie

Hoewel de concurrentie stevig is, met Olympisch schaatskampioen Kjeld Nuis en wereldkampioen turnen Epke Zonderland, is Oploo optimistisch.

"Natuurlijk maakt hij kans. Hij is de beste in een tak van sport waarin Nederland lang niet veel heeft gepresteerd. Dat is met schaatsen natuurlijk anders. En hij heeft het gedaan door heel veel karakter te tonen. Dus het zou echt terecht zijn als hij het wordt."

Snel retourtje Barcelona

Mocht Herlings inderdaad winnen, dan zal hij dat voorlopig nog niet in Oploo kunnen vieren. De motorcrosser is met zijn team in Spanje en komt enkele uren voor het sportgala op Schiphol aan. De volgende ochtend vroeg gaat hij alweer terug.