Officieel bestaat Altena nog niet, maar in de politiek hebben ze nu al ruzie

WERKENDAM - In de nieuwe gemeente Altena is de eerste politieke scheuring al een feit. De politieke beweging partij Burgerstem Altena heeft de gekozen lijsttrekker Pauline van den Tol aan de kant gezet en afscheid genomen van de eigen fractie. De verkiezingen voor de fusiegemeente vonden eind november plaats, waarbij Burgerstem Altena één zetel wist binnen te slepen. Lijsttrekker Pauline van den Tol en de rest van de politieke beweging hebben een dusdanig verschil van inzicht met de vereniging dat Burgerstem Altena zich heeft afgescheiden van haar eigen lijsttrekker en fractie.

“De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Altena moet nog worden beëdigd, maar dit zal in januari gebeuren zonder een vertegenwoordiging van de beweging Burgerstem Altena”, laat de partij die geen politieke partij genoemd wil worden weten. Jeffrey Himpers, woordvoerder van de beweging, gaat in de eerste raadsvergadering excuses aanbieden. “Ik ga als inspreker op de eerste raadsvergadering op 8 januari excuses aanbieden aan alle kiezers in Altena. Dit had nooit mogen gebeuren.”

Benoemen burgerleden

Volgens Himpers is Van den Tol haar eigen gang gegaan bij het benoemen van drie ondersteunende burgerleden uit de fractie van Burgerstem Altena. Terwijl was afgesproken dat alle kandidaten die op de kieslijst stonden aan de beurt zouden komen. “We zouden geen politiek gaan bedrijven en we zijn nog niet bezig of het zijn de oude politieke spelletjes die worden gespeeld.” Himpers hekelt het solistisch optreden van Van der Tol.

Van der Tol blijft zitten

“Lijsttrekker Pauline van der Tol wil de uitgangspunten van Burgerstem Altena niet respecteren”, staat in het persbericht. Van der Tol heeft via de media laten weten dat ze haar zetel niet opgeeft. Zelf was ze woensdagmiddag niet bereikbaar. Ook Himpers van Burgerstem Altena heeft begrepen dat ze haar zetel niet opgeeft, maar officieel heeft ze dat (nog) niet laten weten.

