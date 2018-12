Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Boxmeerse Blondies!' Dionne Stax gaat dineren in eigen talkshow over 2018 Dionne Stax uit Boxmeer krijgt een talkshow op oudejaarsavond (Foto: Stefan Heijdendael).

BOXMEER - Nieuwslezer Dionne Stax uit Boxmeer krijgt een eenmalige talkshow. In Dionnes Diner gaat Stax met zeven bekende Nederlanders in gesprek over 2018. De eindejaarsshow wordt op 30 december op NPO 1 uitgezonden.

Geschreven door Eva van der Weele

In het programma gaat de presentatrice met de gasten het diner voorbereiden en daarna met z’n allen eten. Tijdens het diner zullen ze het jaar doornemen. Boxmeerse Blondies

Onder andere Kika van Es, ook uit Boxmeer, zal aanschuiven. 'Brabantse Blondies' meldde Dionne op Instagram. Ook Rob Jetten uit Veghel schuift aan. Ook Paul de Leeuw, Glennis Grace, Cécile Narinx, Roxeanne Hazes en Splinter Chabot zullen te zien zijn in Dionnes Diner.