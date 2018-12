De kerstversiering van Puck (83) moet weg van de gemeente: 'Niet meer leuk om in Made te wonen'

MADE - Klokslag half zeven woensdagavond ging de stekker uit de klaterende kerstshow van de 83-jarige Puck Günthardt uit Made. Op last van de gemeente Drimmelen komt er (voorlopig) een einde aan een traditie van 20 jaar. Dus geen mooi verlichte kerstman met rendier, geen sfeervolle kerstdecoraties, sneeuwpop en kerstboom. Het is nu vooral erg donker: 'Het is niet meer leuk om in Made te wonen.'

Heel Made was door de familie Günthardt uitgenodigd om afscheid te komen nemen van een 'jarenlange dorps- en straattraditie.' Belangstellenden kregen vanaf zes uur de gelegenheid om nog eenmaal te genieten van de kerstshow. Op de kruising Vurenstraat en Van Coehoornstraat kleurde de omgeving in een warme kerstgloed. Totdat Puck Günthardt en zijn zoon Alex er letterlijk de stekker uittrokken.

Verdriet

“We zijn bijzonder teleurgesteld en verdrietig. We kunnen de klus niet afmaken want er staan nog twee dozen kerstverlichting en -decoratie die we speciaal hadden gekocht om de straat te versieren", zegt Puck.

Plantsoentje

De kerstversiering hangt niet alleen tegen het huis en in de tuin van de familie Günthardt. De aandrang om er een nog grotere en mooiere lichtshow van te maken, heeft ruimte gekregen in het plantsoentje aan de andere kant van de straat. Met een verlengsnoer, veilig weggeborgen onder rubberen matten, is een brug geslagen naar de overzijde.

Dat ging jarenlang goed, totdat woensdagochtend plotseling iemand van de gemeente aan de voordeur stond. Alle decoratie moest direct weg 'bij gebrek aan vergunning.' Alexander: "Het zou gevaarlijk kunnen zijn voor voorbijgangers of passerende auto’s, zo kregen we te horen. Klinkklare onzin, want we doen het al jaren zo. Er is nog nooit iets gebeurd. De stroomkabel is op dezelfde manier afgedekt zoals bij kermissen en evenementen gebruikelijk is. Op de stoep ligt netjes een mat over de verlengsnoer.”

Puck: “We hebben nog coulance proberen te vragen bij het gemeentebestuur. Helaas is iedereen afwezig of in overleg op het gemeentehuis. Daarom hebben we dit afscheidsmoment voor het dorp geregeld."





Reactie burgemeester

Volgens burgemeester Gert de Kok heeft de familie Günthardt het gemeentelijk plantsoen aan de overkant van de weg versierd zonder toestemming van de gemeente. "Als je andermans eigendommen gebruikt, moet je dat even vragen. Dat hebben ze niet gedaan. Dus hebben we de familie gevraagd om alles te verwijderen. Verder mogen ze het in eigen huis en tuin zo bont maken als ze willen."

"Dat de familie al 20 jaar het plantsoentje zonder problemen gebruikt, zijn hun woorden. Volgens mij hing er in het verleden verlichting in het plantsoen maar daar is toen schade door ontstaan. Er was iets zwaars aan een lantaarnpaal gehangen en dat viel op een auto. Die schade heeft de gemeente destijds moeten betalen. "

Donkere dagen

Het besluit heeft tot boze reacties geleid bij de inwoners van Made. Er zijn intussen veel steunbetuigingen via Facebook verstuurd. De familie Günthardt zegt dat ze met spoed een vergunning gaan aanvragen bij de gemeente. "Hopelijk zijn de ambtenaren bereid om bij de burgemeester te pleiten voor een spoedige afhandeling", verzucht Puck in deze voor hem donkere dagen rond de kerst.