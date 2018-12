Harrie Lavreysen is met zijn ploeg de Sportploeg van het Jaar: 'Mooiste jaar uit carrière'

AMSTERDAM - Tijdens het Sportgala zijn de baanwielrenners uitgeroepen tot Sportploeg van het jaar. Met Harrie Lavreysen uit Luyksgestel in de ploeg werden de baanwielrenners zowel wereld- als Europees kampioen. Jeffrey Herlings, genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar, moest zijn meerdere erkennen in Kjeld Nuis.





Lavreysen nam het woord nadat Rafael van der Vaart bekend had gemaakt dat de baanwielrenners de prestigieuze prijs hadden gewonnen. "Kom er even bij jongens", zei hij tegen zijn ploeggenoten terwijl hij een briefje pakte. Hij las voor. "We zijn ontzettend blij dat we deze prijs mogen ontvangen. Het is een enorme eer dat we tussen de andere wereldkampioen gekozen worden tot Sportploeg van het Jaar."

Eerste keer

"Dat dit het mooiste jaar is uit onze carrière is een feit", vervolgt de sprinter. "Het is de eerste keer dat we wereldkampioen zijn geworden in de teamsprint. We hebben afgelopen jaar de sport gedomineerd. Nog leuker en spannender zijn de vooruitzichten. We mogen de WK-titel verdedigen en natuurlijk is het uiteindelijke doel de Olympische titel in 2020."

Ploeg

Lavreysen won met zijn ploeggenoten Nils van 't Hoenderdaal, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli WK-goud. De Europese titel volgde later in het jaar, Roy van den Berg reed toen in de plaats van Büchli.

Herlings

Motorcrosser Jeffrey Herlings was één van de drie genomineerden voor de titel Sportman van het Jaar. Samen met schaatser Kjeld Nuis en turner Epke Zonderland maakte hij kans op de prestigieuze prijs. De in Oploo wonende motorcrosser werd wereldkampioen in de MXGP, de koningsklasse van de sport. Dat was niet genoeg om Sportman van het Jaar te worden, die titel ging naar Nuis.

Coach Kiki Bertens

Raemon Sluiter is één van de twee winnaars van de titel Coach van het Jaar. De coach van de in Breda wonende Kiki Bertens kreeg evenveel stemmen als Jac Orie. De voormalig tennisser gaf eerder al aan het vreemd te vinden om zelf genomineerd te zijn, terwijl Bertens niet bij de laatste vier zat. Het lukte Sluiter Bertens te helpen om in de top tien van de WTA-ranking te komen.