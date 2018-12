Heel Brabant zingt voor Ireen Wüst tijdens Sportgala [VIDEO]

AMSTERDAM - Een staande ovatie voor Ireen Wüst tijdens het Sportgala. De schaatsster uit Goirle werd niet genomineerd voor de titel Sportvrouw van het Jaar, maar werd tijdens het gala in Amsterdam wel geëerd voor haar prestaties. En hoe!

Het nummer 'Brabant' van Guus Meeuwis werd ingezet. Maar in beeld kwam niet alleen de Tilburgse zanger, heel bekend Brabant zong mee. Van Frank Lammers tot Jackie Groenen en van Jesse Klaver tot Pierre van Hooijdonk. Een ode aan de meest succesvolle Olympische Nederlandse sporter ooit.

Wüst pakte in februari van dit jaar drie olympische medailles. Eén keer goud en twee keer zilver. Haar totaal kwam daarmee op elf medailles op de Olympische Spelen. Het eerbetoon dat er was op het Sportgala is dan ook terecht, zo vinden velen.