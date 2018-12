Wagenberg loopt uit voor enorm 'zonnepanelenveld' in Drimmelen

WAGENBERG - Heel boos zijn ze, de inwoners van de gemeente Drimmelen. De raad heeft het plan goedgekeurd om 150 hectare aan zonnepanelen te plaatsen. Op die manier zouden er zonnevelden in de buitengebieden worden aangelegd, maar de inwoners voelen zich gepasseerd. “Ons is helemaal niks gevraagd.”

In Wagenberg werd donderdagavond een informatieavond georganiseerd om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden, maar in plaats daarvan bleven tientallen inwoners voor de ingang van Cultureel Centrum Plexat staan.

'Ludiek protest'

Via Facebook hadden zij dorpsgenoten bijeen geroepen voor een ludiek protest. Met vuurkorven om warm te blijven en met grote spandoeken bleven zij buiten. “De gemeente gaat uitleggen wat zij precies willen met die zonnevelden, maar uitleggen is te weinig. Wij willen in gesprek!”, zei initiatiefnemer Leen Kalkman.

We hebben zo vaak aangegeven dat wij het gesprek aan willen gaan, maar daar wordt maar niet op gereageerd. Daarom zeggen wij nu, als jullie niet naar ons willen luisteren, dan gaan wij dat ook niet doen”, aldus een strijdlustige Kalkman.

150 hectare zonnevelden

In september stemde de gemeenteraad in met het plan om 150 hectare zonnevelden vrij te geven. Projectontwikkelaars kunnen hiervoor initiatieven indienen. Deze moeten dan wel van meerwaarde zijn voor de omgeving en het landschap.

Inwoners zijn nu boos dat zij niet goed genoeg geïnformeerd zijn door de gemeente. 'Krijg ik nu een zonneveld voor mijn raam?', was bijvoorbeeld een veelgehoorde vraag.

'Zorgen zijn duidelijk'

Wethouder Jürgen Vissers was na afloop van de informatieavond blij met de opkomst. “ Het is fijn om te zien dat er zoveel inwoners vanavond aanwezig waren. Mij is nu ook duidelijk wat de zorgen zijn van de mensen.”

Vissers zegt dat hij gaat proberen de zonnevelden op plekken te plaatsen waar de inwoners geen problemen mee hebben. “Dit project is bedoeld om het milieu te stimuleren, maar zeker niet om inwoners te pesten. Wij gaan kijken hoe we dit voor elkaar gaan krijgen.”