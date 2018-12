Ravage bij luxe kledingzaak na ramkraak, vluchtende verdachte uit tuin geplukt

Een buurtbewoner zag rond vier uur hoe de pui van de winkel met een auto werd geramd. Die pui is volgens de politie zwaar beschadigd.

Na even binnen te zijn geweest, gingen de verdachten er razendsnel vandoor.

Aanhoudingen

Dankzij een getuige, die het merk en een gedeelte van het kenteken van de vluchtauto had doorgegeven, kwamen agenten de mannen op het spoor op de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg. Tijdens de achtervolging werd meer dan 160 kilometer per uur gereden.

In de buurt van de Sint-Josephstraat in Tilburg verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte de auto van de dieven. Een verdachte kon meteen worden aangehouden. Een andere verdachte probeerde te vluchten, maar werd door middel van een politiehelikopter teruggevonden in een tuin. De verdachten, een 23-jarige Tilburger en een 21-jarige Hagenaar, zijn vastgezet. In de auto werden zakken met dure kleren gevonden.

Twee verdachten werden aangehouden in Tilburg. (Foto: Toby de Kort)