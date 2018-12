Iconisch Evoluon in Eindhoven verkocht, 'vroegere tijden gaan herleven'

Eindhovenaar Lee Foolen is ontzettend trots op het feit dat hij aan de slag mag met het gebouw en de omgeving eromheen. "Dit is honderd procent zeker een kroon op het werk. Fantastisch dat we het vertrouwen krijgen om dit te gaan doen."

'Evoluon-gevoel'

De projectontwikkelaar heeft grootse plannen. "We gaan het Evoluon-gevoel weer terugbrengen bij dit fantastische gebouw. Wat we in vroegere tijden daar hebben beleefd gaan we in een nieuw jasje terugbrengen."

Lee Foolen is ontzettend blij met zijn nieuwe aankoop

Er zal straks voor iedereen wat te doen zijn in het nieuwe Evoluon. "Techniek, cultuur en educatie staan voorop", legt Foolen uit. Hij legt daarbij de nadruk op de jeugd. "Net als vroeger moet de jeugd er kunnen gaan ontdekken en verwonderen. Die tijden moeten gaan herleven."

Park komt tot leven

Het wordt een multifunctioneel gebouw en ook het omliggende park zal tot leven komen beloofd Foolen. "Er komt een grote biodiversiteit waar iedereen welkom is. Het wordt een fijne plek om te verblijven voor alle Eindhovenaren en iedereen daarbuiten."

Dan moet nog wel even het obstakel van het omgevingsgeluid overwonnen worden. Maar daar hebben de ontwikkelaars al een oplossing voor. "Het evoluon ligt precies tussen drie drukke wegen. Om geluidsoverlast te voorkomen komen aan de randen van het park lage lintbouw", legt Foolen uit.

Designmuseum

"Die gebouwtjes krijgen allerlei leuke functies zoals horeca en andere activiteiten. Ze houden het geluid van de drukke omgeving tegen zodat er aan de binnenkant een prachtig rustgevend park komt te liggen."

Er was sprake van dat het Evoluon het Nationale Designmuseum zou moeten worden. Met de verkoop van het gebouw is dat plan nog niet ten dode opgeschreven. "Er zijn inderdaad Initiatieven om er een Rijksmuseum voor Design van te maken", weet Foolen.

Nog even geduld

"We hebben toegezegd aan Philips dat we die plannen niet zullen blokkeren. Als er en concreet verzoek komt dan gaan we daarover in gesprek om te kijken hoe het in te passen is in onze plannen."

Het duurt wel nog even voor we kunnen gaan genieten van het nieuwe Evoluon. Tot eind juni heeft de huidige exploitant nog een huurcontract. "Pas dan kunnen we starten met de renovatie." De projectontwikkelaars willen een jaar later de deuren openen voor publiek.