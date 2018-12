Provincie gaat Kempengemeenten niet dwingen tot fusie

DEN BOSCH - De provincie gaat een fusie van de gemeenten in de Kempen niet afdwingen. Eerder dit jaar verscheen er een rapport in opdracht van de provincie waarin stond dat de vier gemeenten samen zouden moeten gaan.

Er wordt al lang gesproken over een fusie van Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-de Mierden. Aanvankelijk zat daar ook Oirschot bij maar die gemeente haakte vroegtijdig af. Omdat er onderling geen overeenstemming werd bereikt over die fusie liet de provincie begin dat jaar een rapport maken.

Daarin stond onder meer dat die vier Kempengemeenten in ieder geval op de schop moesten omdat ze niet zelfstandig verder zouden kunnen.

Federatiegemeente

Fusie was de beste optie. Als dat niet zou lukken dan zouden Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden een federatiegemeente moeten vormen en Bergeijk zelfstandig kunnen blijven. Het fenomeen federatiegemeente bestaat nog niet in Nederland. Er komt dan een nieuwe bestuurslaag boven de gemeenteraden. Die overkoepelende raad wordt gekozen door de bevolking en bestaat uit andere politici dan die in de individuele gemeenteraden zitten. Zo’n federatieraad gaat dan over bijvoorbeeld het toerisme, de mobiliteit en de economie in de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden zelf gaan dan over kleinere plaatselijke zaken.

Eersel haakt af

Aanvankelijk leek dit plan potentie te hebben, maar na de verkiezingen in maart haakte Eersel af. Vervolgens lag de bal weer bij de provincie. Die heeft nu besloten om niet in te grijpen. De provincie vindt dat de nieuwe gemeenteraden van de Kempengemeenten zelf moeten onderzoeken hoe zij samen sterker kunnen worden.

Eerder werd de fusie van Nuenen en Eindhoven al in de ijskast in het provinciehuis gezet. Dat kwam omdat er landelijk nieuwe regels in de maak zijn die tot gevolg hebben dat gemeentelijke herindeling niet meer zo gemakkelijk kan worden opgelegd. Provincies die dat toch willen moeten met ijzersterke argumenten komen willen ze hun plan door de Tweede Kamer krijgen.