Papegaai achtergelaten na ongeluk Foto: Pexels.com

STEENBERGEN - De politie is op zoek naar een man die er na een ongeluk in Steenbergen vandoor ging. De man verliet de plek van het ongeluk. Daarbij liet hij niet alleen zijn auto, maar ook een papegaai in een kooi achter.

Geschreven door Christel van der Meer

De man reed woensdagavond rond negen uur op de Noorddonk toen hij de macht over het stuur verloor en in een bocht rechtdoor reed. Hij reed tegen een lantaarnpaal en een boom en belandde in een plantsoen. Daarna klom de man uit zijn auto en sloeg op de vlucht. Toen agenten bij de auto kwamen, zagen ze dat daarin een papegaai in een kooitje stond. Het dier is naar de dierenopvang gebracht. De politie vermoedt dat de bestuurder ook de eigenaar van de auto is. Als de politie hem vindt, zal hij worden verhoord.