Tien jaar cel voor gewelddadige overval op Brink's geldtransport in Best

DEN BOSCH - De rechtbank Oost-Brabant heeft Dogan S., de Belg die een gewelddadige overval pleegde op Brink's geldtransport in het voorjaar van 2013, veroordeeld tot tien jaar celstraf. Samen met andere overvallers gebruikte hij explosieven om het gelddepot in Best te kraken. Vervolgens vuurde hij met een mitrailleur kogels af op agenten die hen achtervolgden. Met 153.290 euro gingen ze ervandoor.

Gemaskerd en gewapend gingen de daders bij Brink's naar binnen. De twee medewerkers die een geldwagen aan het lossen waren, verstopten zich in een beveiligde ruimte van de geldwagen. De overvallers maakten met een slijptol enkele containers open en stopten het geldbedrag in tassen. Met benzine stichtte één van de daders daarna brand aan de achterzijde van de geldwagen waarin de medewerkers zaten. Vervolgens sloegen de daders op de vlucht. Toen de politie hen achterna kwam, schoten ze.

De officier van justitie omschreef de overval op Brink's als 'extreem'. De dadergroep was volgens haar 'gewetenloos'. Zij eiste dan ook de maximale straf van twaalf jaar.

LEES OOK: OM wil maximale celstraf voor medeverdachte in 'gewetenloze' overval op Brink's

Volgens de verdachte is er geen bewijs dat hij bij de overval was betrokken. Daar denkt de rechtbank anders over. De daders zijn namelijk na de overval vlak bij het bedrijf door een doorgang in de vangrail van de snelweg A58 gereden. Die opening van ongeveer 2,5 meter hadden de daders zelf gemaakt. Bij het overvallen bedrijf werd een metalen buis aangetroffen die bij het verwijderde stukje vangrail hoorde. Op camerabeelden is bovendien te zien dat de buis tijdens de overval door één van de daders werd vastgehouden en daar is achtergelaten. En op die buis zat een DNA-spoor van de 47-jarige verdachte.

Schakelbewijs

Daarnaast maakt de rechtbank gebruik van een zogenoemd schakelbewijs: de verdachte werd namelijk na de overval in Best veroordeeld voor een gewapende overval op het hoofdkantoor van een geldtransportbedrijf in Luxemburg. Hij zit daarvoor nu een celstraf van 22 jaar uit. En er zijn behoorlijk wat overeenkomsten te zien bij beide overvallen. Zo werden de overvallen uitgevoerd door minstens zes daders met onder andere automatische wapens en bivakmutsen. Bij beide overvallen werd gebruikgemaakt van explosieven en een slijptol en zowel in Luxemburg als in Best schoten de daders door de achterruit op achtervolgende politieagenten. De vluchtauto van de gewapende overval in Best is later teruggevonden in België en in die auto is een huls aangetroffen die verschoten is met het wapen waarmee op de agenten in Luxemburg is geschoten.

S. kan de bewijzen niet verklaren en beroept zich op zijn zwijgrecht.

Gijzeling

Dogan S. was eerder veroordeeld in België voor de gijzeling van een bankdirecteur en diens gezin in 2004. De directeur moest onder dwang de kas van zijn eigen bank in een dorp bij Charleroi plunderen en afstaan. Het ging destijds om een bedrag van ruim 220.000 euro.