Nu zijt wellekome: bijzondere kerststallen gevuld met echte baby's en chihuahua's

De kerststal van turf is te zien in museum Klok & Peel in Asten

EINDHOVEN - Liefhebbers van kerststallen kunnen de komende tijd hun hart ophalen. In de provincie stellen kerken, musea en particulieren hun mooiste of meest bijzondere exemplaren ten toon.

Museum Klok & Peel in Asten pakt uit met een kerststal en kerstgroep van turf. Het pronkstuk is gesneden uit zogenaamde 'witte turf', die zo'n tweeduizend jaar geleden is gevormd, ofwel in de tijd dat Jezus-Christus werd geboren. De witte turfbrokken waaruit de kerststal is gemaakt komen uit Noord-Duitsland, uit de Esterweger groeve in de deelstaat Nedersaksen.

Firma Griendtsveen

Daar werd het turf gewonnen door de firma Griendtsveen AG, het verveningsbedrijf dat vroeger ook in de Groote Peel actief was. De kerststal is aan het museum geschonken door de familie Swinkels, die in Asten nog steeds de kost verdient met turfproducten.

De kerststal is bescheiden van afmeting en aandoenlijk in zijn eenvoud. De groep rond de kribbe van Jezus maakt deel uit van de manifestatie 'Museum in Wintersfeer'. Die is in museum Klok & Peel te zien van tot en met 6 januari, dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur. Alleen op nieuwjaarsdag is het museum gesloten.

Levendig

De kerststal in de Sint-Jan in Den Bosch is een jaarlijks terugkerende publiekstrekker en behoort misschien wel tot de fraaiste kerststallen van Nederland. In de kerststal wordt het gehele kerstverhaal tot leven gebracht.

Het thema van dit jaar 'Naastenliefde' is op bijzondere wijze in een route uitgewerkt. Al lopend door de kerststal moet je wel goed blijven opletten, want niet alles is steeds zichtbaar… Zag ik daar nou een engel of niet? De kerststal is dagelijks gratis te bezoeken tot en met 3 februari.

Baby Jezus

Kinderboerderij Uden toont een levende kerststal met een echt kindeke Jezus in de kribbe op Tweede Kerstdag. Als het plan slaagt, gaan vijf baby's deze rol afwisselend invullen. De pasgeborenen worden hierbij begeleid door hun kersverse ouders. Voor hen is een rol weggelegd als Jozef en Maria. De kinderboerderij hoopt op voldoende aanmeldingen van gezinnen om de jaarlijkse traditie gaande te houden.

Abstract

Uiteraard zijn bijzondere kerststallen niet alleen voorbehouden aan openbare instellingen. Ook particulieren geven graag een aparte draai aan het kerstverhaal. Daarvan getuigen de bijgaande foto's die via Instagram zijn verspreid. Op de ene poseren een aantal Brabantse chihuahua's, op de andere toont Sjoerd zijn abstracte kerststal. En dan is er nog Boscafé De Rode Lelie in Oisterwijk die in de buitenlucht een prachtige kerstgroep aan een waslijn heeft gehangen.

Hier nog wat foto's van bijzonder kerststallen. Heeft u ook een bijzondere kerststal om te delen? Stuur dan een foto met korte toelichting naar: social@omroepbrabant.nl