Kozakken Boys dicht bij bekerstunt, Vitesse scoort winnende treffer in blessuretijd

WERKENDAM - Hoop was het toverwoord in Werkendam donderdagavond. Hoop op een goed resultaat, hoop op een stunt. De hoop was er lange tijd, maar de stunt kwam er uiteindelijk net niet. In de achtste finale van de KNVB-beker ging Kozakken Boys onderuit tegen Vitesse: 1-2.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Op sportpark De Zwaaier stond de thuisploeg tegenover een op papier sterk Vitesse. Veel basisspelers van de ploeg uit Arnhem stonden ook tegen de ploeg uit de Tweede Divisie in de basis. Maar gesteund door veel supporters ging de ploeg van trainer Michel Langerak gewoon vol voor de overwinning. Saai en rommelig

De hoop op een fraaie prestatie had in minuut twee al enorm kunnen zijn. Sanny Monteiro kopte van dichtbij op de paal. Daarna volgde een saaie en rommelige eerste helft. Matús Bero was de enige speler op het veld die in de eerste 45 minuten wist te scoren. De middenvelder van Vitesse schoot na een klein kwartier spelen de bezoekers uit het niets op voorsprong. Verder gebeurde er niet veel. Met slechts een 0-1 achterstand op het scorebord pepte Langerak zijn spelers op in de rust. Dat was te zien bij de start van de tweede helft. Kozakken Boys zocht de aanval, terwijl eredivisionist Vitesse daar weinig tegenover wist te stellen. De druk op het doel van Eduardo werd steeds groter, een doelpunt hing in de lucht. Letterlijk. Quentin Jakoba kopte na een uur spelen de 1-1 tegen de touwen. Met de minuut groeide de de hoop op een stunt in Werkendam. Wakkergeschud

Het doelpunt leek Vitesse wakker te schudden. Vanaf minuut zeventig voerde Vitesse de druk steeds meer op. Dat leverde in het begin nog geen grote kansen op, maar Kozakken Boys kreeg het steeds lastiger. Doelman Richard Arends voorkwam met een paar reddingen de 1-2. Diep in blessuretijd viel de tweede Vitesse-treffer alsnog. Martin Odegaard schoot de ploeg uit Arnhem op voorsprong. Een minuut later werd er afgefloten.