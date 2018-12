Vrachtwagen gaat in vlammen op bij brand bij transportbedrijf in Asten

De brand bij transportbedrijf Van Eijk in Asten. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision

ASTEN - Bij een brand op het terrein van transportbedrijf Van Eijk aan Het Hoogvelt in Asten is donderdagavond een vrachtwagen door brand verwoest. Er raakte niemand gewond.

De brand brak kort voor half elf uit. Het is niet bekend hoe het vuur is ontstaan.

De brandweer was snel ter plekke met meerdere blusvoertuigen. Het bestrijden van de brand was door de hevige rookontwikkeling lastig. Na een half uur had de brandweer het vuur onder controle.

De truck die vlam vatte ging compleet verloren. Twee ernaast geparkeerde vrachtwagens liepen schade op. De brand is niet overgeslagen naar de nabijgelegen bedrijfshal. Op het bedrijfsterrein staan tientallen vrachtwagens geparkeerd.