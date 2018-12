Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voetgangster geschept door auto, ernstig gewond naar het ziekenhuis Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision

OOSTERHOUT - Bij een ernstig ongeval op de kruising Veerseweg met de Abdis van Thornstraat in Oosterhout is vrijdagochtend vroeg een voetgangster ernstig gewond geraakt. De bestuurder van de auto schepte de vrouw terwijl ze aan het oversteken was.

Geschreven door Ronnie Vermonden

De vrouw kwam onder de auto terecht en raakte ernstig gewond. Politie, brandweer en ambulances kwamen ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter werd afgemeld. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend en zal worden onderzocht door de politie. Door dat onderzoek werd de Abdis van Thornstraat richting ziekenhuis tijdelijk afgesloten.