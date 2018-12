Hoe veilig zijn chemische buizen onder de grond? 'De kans dat een Boeing op je hoofd valt is groter'

HELMOND - Een aantal grote chemiebedrijven willen een tracé pijpleidingen met gevaarlijke stoffen aanleggen dat ondergronds vanuit Limburg via Zuidoost Brabant naar de Rotterdamse haven loopt. Tegen de vorderende plannen is fel verzet. Vooral vanuit de Helmondse wijken Brandevoort en Stiphout, waar de leidingen dwars doorheen komen te liggen. Maar hoe onveilig is zo'n buizentracé eigenlijk? Vier vragen aan hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot (Radboud Universiteit).

Er lopen zeer gevaarlijke stoffen door deze leidingen, waaronder het licht ontvlambare gas ethyleenoxide, wat is het effect als het fout gaat?

"Theoretisch zou dat heel groot kunnen zijn. Als het misgaat kun je tot op honderden meters effect hebben. Maar de kans is groter dat je een Boeing 747 op je hoofd krijgt. Al is het natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten dat er iets gebeurt."

Je hoort regelmatig over gasleidingen die springen. zo veilig zijn pijpleidingen dus ook weer niet...

"Leidingen gaan alleen maar stuk als gevolg van menselijk handelen. Gasleidingen zijn kleine leidingen in jouw straat. Een enkele keer gaat dat mis bij het aanleggen van een kabel, of een boer die diep is gaan ploegen en was vergeten dat er iets ligt. Dat kan bij zo'n tracé helemaal niet. Dit zijn hele grote leidingen die in een apart tracé liggen waar niemand in de buurt kan komen."

Waarom zijn dit soort buizen nodig?

"Het is veruit de veiligste en meest milieuvriendelijke manier om chemische stoffen te vervoeren. Bij alternatieven als de trein, vrachtwagen of binnenvaartschip zijn meer manieren waarop het fout kan gaan. Gedacht vanuit het oogpunt B.V. Nederland zijn deze buizen een goede zet. Ik begrijp dus dat het moet gebeuren."

In Helmond is veel protest omdat de leidingen door woonwijken zijn gepland. Liggen dit soort pijpleidingen vaker door bewoond gebied?

"Ja, het komt veel vaker voor dat ze door bewoond gebied lopen. De wettelijke afstand van bewoning is daarbij 20,7 meter. Half Rotterdam ligt bijvoorbeeld binnen een paar meter van zo'n tracé. De meeste mensen weten dat vaak niet. Maar als het wordt aangelegd ben je er natuurlijk veel meer van bewust van."