Cabaretier en PSV-fan Rob Scheepers moet niks hebben van arrogantie Ajax

De cabaretier gebruikt in zijn voorstellingen regelmatig voetbalclubs of spelers om grappen over te maken. "Ja, ook over Ajax of Feyenoord. Ook een keer over FC Utrecht. Maar daarna werd ik bedreigd door die supporters."



Maar ook PSV-spelers moeten het weleens ontgelden. "Vorig jaar heb ik wel eens een grap gemaakt over Luuk de Jong, die zat toen in een enorme vormcrisis. Ik sprak hem nog bij het kampioensfeest en hij kon er wel om lachen. Maar De Jong is ook niet zo'n uitbundige jongen."

Ajax-haat

Als ras-PSV'er heeft Scheepers geen hekel aan aartsrivaal Ajax. "Als ze ver komen in de Champions League vind ik dat alleen maar mooi, maar ik ga er niet voor juichen."

NAC en Willem II

De Brabantse cabaretier hoopt ook dat NAC en Willem II in de eredivisie blijven. "Ik vond het eerst prachtig toen Willem II Champions League speelde, of toen RKC in de eredivisie zat. NAC en Willem II vind ik mooie clubs. Het zijn wat oudere clubs met een geschiedenis en een ziel, dat vind ik mooi."



Scheepers heeft er alle vertrouwen in dat beide clubs ook na dit seizoen op het hoogste niveau actief blijven. "Ik kan me niet voorstellen dat NAC degradeert, en Willem II krijgt het ook wel weer op de rit."