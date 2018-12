Dit moet je weten over Max Hopp, de komende tegenstander van Michael van Gerwen op het WK Darts

Hopp sprak afgelopen weekend nog met vol vertrouwen over het treffen met Van Gerwen, de nummer één van de wereld. “Ik train met Jeffrey de Zwaan en hij heeft Van Gerwen al twee keer verslagen dit jaar", zo vertelde hij bij RTL 7. "Hij is al twee keer wereldkampioen geworden en heeft dus alles te verliezen. Ik niet. Iedereen heeft zin in deze partij. Ik ken Michael al een paar jaar en ben niet nerveus om tegen hem te spelen, al heb ik natuurlijk wel veel respect voor hem.”

Onderlinge resultaten

Van Gerwen en Hopp kwamen elkaar nog niet eerder tegen op een WK. In andere toernooien stonden de twee tot nu toe vijf keer tegenover elkaar. Van Gerwen won ze alle vijf. In mei van dit jaar won ‘Mighty Mike’ met 6-4 van Hopp tijdens de German Darts Masters. Een jaar eerder had Van Gerwen het wat makkelijker tegen Hopp. Toen won Van Gerwen met 6-1.

Zesde WK

Ondanks zijn jonge leeftijd, is Hopp al een vrij ervaren speler als het om WK’s gaat. De Duitser speelde al vijf wereldkampioenschappen bij de PDC en na dit jaar staat de teller dus op zes. In 2013 gooide ‘Maximiser’ voor het eerst op een WK. Hij verloor toen in de eerste ronde met 3-2 van de Engelsman Denis Ovens. Hopp behaalde drie keer de laatste 32 van het toernooi, maar dat bleek ook elk jaar weer zijn eindstation te zijn.

De dartsport is in Duitsland ongekend populair aan het worden en Max Hopp is de hoop van ons buurland. Dat was dit jaar vooral te zien tijdens de wedstrijden die in Duitsland gespeeld werden. De druk op de schouders van de pas 22-jarige Hopp was eigenlijk niet te bevatten. Tot dusverre heeft Hopp ook nog niet aan de torenhoge verwachtingen kunnen voldoen. De darter uit het Duitse stadje Idstein won nog geen enkele major in zijn carrière.