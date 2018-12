Altijd al een stukje NAC Breda willen hebben? Rat Verlegh stadion te koop

BREDA - Heb jij altijd al een stukje NAC Breda willen hebben? De voetbalclub wil het Rat Verlegh stadion kopen en heeft daarvoor de hulp van supporters en investeerders nodig. Door middel van crowdfunding wil de club 1,2 miljoen euro ophalen. Nu huurt de club het stadion nog van de gemeente voor zo'n 900.000 euro per jaar. Vanaf 500 euro kun je eigenaar worden van een stukje stadion.

Het veld, de drie tribunes (behalve de B-side), het hoofdgebouw, de onderbouw, Toren 4 en de veiligheidsschermen vallen onder de koopoptie. Twee jaar geleden was er ook al sprake van de koop van het stadion omdat de gemeente en de voetbalclub teveel met elkaar verstrengeld zouden zijn. Nu heeft de club tot 31 mei 2019 om de benodigde 1,2 miljoen euro op te halen.

Het Rat Verlegh stadion is nu nog eigendom van de gemeente Breda en de club betaalt een hoge huur. In tien jaar tijd wil de organisatie de leningen aan de investeerders aflossen, waardoor de lasten flink omlaag gaan. De club hoopt zo financieel gezonder te worden en in de toekomst te kunnen investeren in de sportprestaties. Vanaf 500 euro kun je al een stukje stadion kopen.

