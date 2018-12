Wint Dongen de strijd om het mooiste kersthuis van Brabant?

DONGEN - Ook dit jaar gaat Omroep Brabant op zoek naar het mooiste kersthuis van het jaar. We nomineerden vijf prachtig versierde huizen en presenteren er elke dag eentje. Het laatste huis in de race staat aan de Bizetstraat in Dongen.

Het huis van Rob Jansen en Peter Broeders is van binnen en buiten een zee van licht. De mannen zelf stralen ook als ze de deur opendoen voor onze Kerstman. “We vinden het zo leuk dat we genomineerd zijn, daar zijn we heel trots op!” glundert Rob. “Ik word helemaal gek met kerst”, vult Peter aan. “Wij zijn echte bourgondiërs: het huis gezellig maken, lekker eten met vrienden, een borreltje erbij.. heerlijk”.

Meer dan vol

Terwijl de kerstman zijn rondje door het huis maakt, vertellen Rob en Peter enthousiast over hun kerstpassie. “Normaal is het huis best wel leeg. Maar met kerst zetten we alles vol”, vertelt Rob. “Het staat inderdaad vol”, lacht Peter. “Maar het kan nóg voller hoor”. “Ja, ons huis is niet te missen”, vult Rob aan. “Wij zeggen altijd tegen de mensen: kom maar op het licht af, dan ben je bij het goede adres!”

LEES OOK: Hebben Kees en Carlo uit Geldrop het mooiste kersthuis van Brabant?

Bezienswaardigheid in de buurt

Het paar begint al in oktober met versieren. En nu het klaar is, kijken ze zelfs al uit naar volgend jaar. “Ik weet nu al dat ik de kerststal anders ga maken. En voor het raam komt een grote krans”, blikt Rob vooruit. Reacties op hun kersthuis krijgen ze genoeg: “Vorige week hadden we bijna vijftig mensen op bezoek. De overbuurvrouw vierde haar verjaardag en veel bezoek kwam van boven de rivieren. Die vinden dit fantastisch om te zien, natuurlijk”.

LEES OOK: Heeft Baarle-Nassau het mooiste kersthuis van 2018?

LEES OOK: Staat het mooiste kersthuis van Brabant in Mill?

Onhandige kerstman

Als de kerstman zijn juryrapport af heeft, krijgen de mannen een Omroep Brabant-sjaal. “Die is gaaf!”, roept Peter blij. Dat diezelfde kerstman een van hun mooie ballen uit de boom liet vallen, wordt dan snel vergeven. “We vinden het geweldig dat hij bij ons in huis is. Echt een hele eer!”

LEES OOK: Staat het mooiste kersthuis van 2018 in Eindhoven?

Deze week is elke dag een van de genomineerden te zien op web, app en TV. Vanaf vrijdag kunt u stemmen via Facebook. Op kerstavond staat onze verslaggever LIVE bij de winnaar.