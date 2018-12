Nuenen passeert provincie en stapt rechtstreeks naar de minister over fusie

NUENEN - Burgemeester en wethouders van Nuenen hebben in een brief die donderdag is verstuurd een gesprek gevraagd met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Het college wil van haar horen hoe zij aankijkt tegen het fusieproces van Nuenen en Eindhoven.

Twee weken geleden besloten Provinciale Staten het fusievoorstel niet in behandeling te nemen. De belangrijkste reden was dat de rijksoverheid regels in de maak heeft die er toe zouden leiden dat de fusie niet wordt goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Gedeputeerde Staten vonden het beter om het fusieproces in de ijskast te leggen. Provinciale Staten besloten toen het onderwerp van de agenda van de vergadering van 7 december te halen.

Onzekerheid

In Nuenen werd met verbijstering gereageerd, omdat de inwoners nu nog langer in onzekerheid verkeren. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings heeft het besluit van Provinciale Staten geen gevolgen voor de procedure. Als Provinciale Staten voor de zomer een besluit nemen, kan de fusie nog per 1 januari 2021 ingaan.

In Nuenen denken ze daar anders over. Het college schrijft in de brief aan Ollongren dat volgens de termijnen opgenomen in de Wet arhi Provinciale Staten vòòr 29 december 2018 het herindelingsadvies moeten vaststellen. Doordat dat niet is gebeurd, 'verkeren onze inwoners, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie in grote onzekerheid over hetgeen er nu verder staat te gebeuren. Zeker nu er ook volgend jaar de provinciale verkiezingen plaatsvinden. Noch Gedeputeerde Staten, noch Provinciale Staten kunnen ons daar een bevredigend antwoord op geven', aldus B&W van Nuenen.

Financieel toezicht

In afwachting van het fusiebesluit staat Nuenen onder financieel toezicht van de provincie. B&W van Nuenen willen Ollongren vragen dat toezicht op te heffen zolang de provincie geen fusiebesluit neemt. “Wij zouden graag met u dan wel uw departement in gesprek gaan over de ontstane situatie. Wij hopen dat u, als verantwoordelijk minister, ons wél meer duidelijkheid kunt geven en ons kunt informeren over het vervolgproces vanuit uw perspectief”, aldus B&W van Nuenen in de brief aan de minister.