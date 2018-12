Geen kerstklokje, maar noodklok: Brabantse gemeenten in de knel door kosten jeugdzorginstellingen

EINDHOVEN - Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt een van deze dagen een bijzondere kerstkaart op zijn deurmat. De kaart is afkomstig van de gemeenten Boxtel, Oosterhout, Deuren, Landerd en Leudal. En een noodkreet, verpakt in een ludiek jasje, over de oplopende kosten voor speciale jeugdzorginstellingen die voor miljoenentekorten dreigen te zorgen.

De wethouders Zorg van bovengenoemde gemeenten trekken bij minister De Jonge aan de bel, omdat ze zich grote zorgen maken over de oplopende kosten voor de speciale jeugdzorginstellingen die in hun gemeenten gehuisvest zijn. Die zouden voor miljoenentekorten gaan zorgen, aldus de kerstboodschap van de vijf wethouders:

De rek is eruit

“Als gemeenten weten we heel goed dat de financiering van deze zorg uit de lengte of uit de breedte moet komen. We hebben samen al miljoenen bijgepast uit onze gemeentelijke spaarpotten. Maar om eerlijk te zijn, de lengte raakt op en de breedte ook. En dan moeten we ingrijpen."

Ze geven aan dat ze voor een groot dilemma staan: “Geven we deze groep jongeren een toekomst, of kiezen we voor investeringen in bijvoorbeeld onderwijs, het sport -en verenigingsleven of niet-verplichte (ouderen)zorg? Het is een keuze die we niet willen maken. Want achter deze kille cijfers gaan mensen schuil. Mensen van vlees en bloed. Opa’s, oma’s, kleine kinderen, pubers en (jong) volwassenen. Stuk voor stuk mensen voor wie wij er moeten zijn. Die mogen we niet in de kou laten staan. Voor hen luiden we daarom niet de kerstklok, maar de noodklok”.