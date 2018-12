Scholieren delen kerstpakketten uit aan ouderen: ‘Echt super dat die kinderen aan ons denken’

GEMERT - Niet voor iedereen is kerst een leuke, gezellige tijd. Er zijn ook mensen die het feest misschien best eens willen overslaan, omdat ze het niet kunnen vieren met de mensen met wie ze dat graag zouden willen, zoals de bewoners van verzorgingshuizen. De scholieren van het Commanderij college in Gemert staken deze mensen vrijdag een hart onder de riem.

En dat deden ze met een kerstpakket. De scholieren vulden een aantal dozen met lekkernijen en ze schreven er een kaartje bij. Een paar leerlingen bezorgden de kerstpakketten zelf bij de ouderen. Nina van Zundert (12): “We doen dat voor de mensen die een beetje eenzaam zijn of die niet zoveel geld hebben. Ik vind dat die ook wel iets leuks kunnen krijgen met kerst.”

Overleden opa

Terwijl veel van de leerlingen niet echt een idee hebben hoe het er aan toegaat in het verzorgingshuis of wat het betekent om daar kerst te vieren, weet Puk (12) dat wel. “Mijn opa is net voor kerst overleden en daar heeft mijn oma nog steeds veel last van. Ze is een beetje eenzaam. Soms voelt ze zich niet fijn en dan moeten wij haar weer vrolijk maken. En dat gaan we ook doen met deze kerstpakketten.”

“Iets doen voor een ander, dat is wat wij onze leerlingen willen meegeven”, vertelt Ilona van Schijndel van het Commanderij college. “We willen leerlingen er van bewust maken dat niet iedereen het altijd even goed heeft en dat sommigen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En het is natuurlijk ook leuk om iets voor een ander te doen. Dat past natuurlijk heel goed bij kerst.”

Bijzonder

En dat vinden de bewoners in de Jan de Wit Kliniek in Bakel ook. “Echt super dat die kinderen aan ons denken”, aldus een oudere man. “Heel bijzonder, het geeft me het gevoel dat ik weer een beetje bij hoor”, vertelt een van de andere bewoners nadat ze een pakket van Nina heeft gekregen.