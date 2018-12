Deze Brabanders zijn misschien wel de beste bestuurders van Nederland

EINDHOVEN - Twee Brabantse bestuurders zijn genomineerd voor de prijs 'Beste Lokale Bestuurder van 2018'. Het gaat om Renate Richters, wethouder van Eindhoven en de burgemeester van Oss, Wobine Buijs-Glaudemans. In totaal zijn tien lokale bestuurder genomineerd.

Ieder jaar reikt het tijdschrift Binnenlands Bestuur de prijs uit. Dit jaar maken drie burgemeesters, drie wethouders, drie gedeputeerden en een commissaris van de Koning kans op de prijs.

Brabantse genomineerden

Renate Richters is genomineerd voor haar manier waarop ze de stad in goede banen leidt. Ze pakt grote opdrachten binnen het sociaal domein op samen met raad en inwoners, en ze maakt ook altijd ruimte voor de verhalen van de inwoners. Volgens de stemmers van Beste Bestuurder neemt Richters altijd haar verantwoordelijkheid; ze vraagt door naar de effecten van de keuzes die worden gemaakt in het beleid en legt deze eerlijk op tafel.

Wobine Buijs-Glaudemans maakt kans op de prijs door haar optreden tijdens en na het spoordrama met de Stint in Oss. Haar manier van doen heeft veel indruk gemaakt op de stemmers. Ze was er volgens de stemmers voor de nabestaanden, de school en de kinderopvang, maar ook voor de hulpverleners. Ook roemen mensen haar strijd tegen ondermijning. Ze wordt gezien als moedig, betrokken en daadkrachtig.

Stemmen

Vanaf vrijdag kan er tot en met 13 januari gestemd worden. Op 17 januari wordt de beste lokale bestuurder bekendgemaakt. Dit zal gebeuren tijdens het Binnenlands Bestuur Nieuwjaarsevenement Kompas 2019 in Helmond.