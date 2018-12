Hondje wordt aangevallen en bloedt hevig, gered dankzij agenten

BREDA - Een klein Shitzu-hondje in Breda heeft heel veel geluk gehad. Het diertje werd donderdagavond op de Haagweg aangevallen door een grote hond en raakte ernstig gewond. Twee getuigen vingen het hondje op en belden de politie. De bloedingen waren zo heftig dat agenten direct met een verbandtrommel aan de slag gingen.

De politie kreeg een melding van een vechtpartij op de Haagweg in Breda. Daar aangekomen bleek het om twee honden te gaan, waarbij er eentje zwaargewond was achtergebleven.



Het kleine hondje was door een grote hond in de hals gebeten en bloedde flink. De agenten hebben het beestje in twee rollen verband gewikkeld maar al snel kwam ook daar het bloed doorheen.

Chip niet geregistreerd

Agenten wikkelden het diertje in een warmtedeken en namen het mee naar een winkel om te schuilen tegen de regen en kou. Omdat er geen eigenaar van het beestje was, heeft de politie met een scanner de chip uitgelezen. De hond had er wel één maar deze stond niet geregistreerd.



Omdat het hondje erg verzwakt was, werd er gezocht naar een dierenarts in de buurt waar hij direct kon worden behandeld.

Kaak op drie plaatsen gebroken

Bij de dierenarts bleek dat de onderkaak van de Shitzu op drie plekken gebroken was en dat de hond een snee in de hals had van zo'n zeven centimeter waar de slagader uithing. Het diertje is meteen geopereerd. Vrijdagmiddag onderging hij een tweede operatie aan zijn onderkaak.



Het hondje maakt het naar omstandigheden goed. Het baasje heeft zich gemeld. Zij was tijdens het incident bij haar dochter op bezoek waar het diertje was weggeglipt.