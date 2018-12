'Podiumplek is tastbaar iets', Steven Kruijswijk mikt op plek bij eerste drie in Tour de France

Terugkijkend op het afgelopen jaar kan de renner uit Nuenen niet anders concluderen dan dat 2018 een goed jaar was voor hem. "Twee grote rondes en een vijfde en vierde plek. Het is echt een jaar om met een heel goed gevoel op terug te kijken."

In de hoop op een nog mooier jaar richt Kruijswijk zich volledig op de Tour de France van 2019. "Ik ga proberen op mijn allerbest te zijn in de maand juli, in de Tour. Proberen er een stapje bij te zetten. Hopelijk kan ik richting het podium."



"Met een plek in de top vijf ben ik misschien ook tevreden, volgend jaar. Maar als je het al bereikt hebt, kijk je naar boven wat er nog meer te halen valt. En een podiumplek in een grote ronde is gewoon een tastbaar iets. Dat is waar ik voor wil gaan."

Kijk de video en lees daarna verder.

Voorjaar

Het voorjaar van Kruijswijk is hetzelfde als vorig seizoen. Na Ruta del Sol, Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië volgt een hoogtestage. De laatste voorbereiding is de Dauphiné. Klassiekers zijn bewust buiten zijn programma gehouden.

"We hebben echt gekeken wat de meerwaarde daar van is. Maar het weegt niet op tegen een goede trainingsperiode en gewoon doortrainen. Bovendien liggen in de klassiekers niet mijn sterkste punten."

Versterkingen

Tijdens de teampresentatie van Team Jumbo Visma stapte Kruijswijk met een aantal nieuwe ploeggenoten het podium op in de Jumbohal van het hoofdkantoor van de eerste sponsor Jumbo in Veghel. Renners als Tony Martin, Wout van Aert en Mike Teunissen zijn aangetrokken. “We doen er weer een stapje bij in vergelijking met vorig jaar. We hebben een aantal renners van naam aan kunnen trekken. We groeien als ploeg. Misschien qua budget, maar zeker ook qua kwaliteit. Dat is heel mooi om te zien.”