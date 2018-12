Wat is het mooiste kersthuis van Brabant? De stembus is geopend!

Na onze oproep stroomden massaal foto’s binnen van prachtig versierde kersthuizen. Het was moeilijk een keuze te maken maar uiteindelijk hebben we vijf bijzondere huizen genomineerd.

Genomineerde 1: Kerstshow Eindhoven

Cindy en Erik Rakhorst begonnen een paar jaar geleden met een kerstshow in hun voortuin aan de Rode Kruislaan in Eindhoven. De buren vonden dat zo leuk dat ze inmiddels met vier huizen de show organiseren. "We hebben er met elkaar heel veel plezier in!"

De show in Eindhoven.

Genomineerde 2: Kersthuis Baarle-Nassau

Het rijkelijk versierde appartement van Jeanne en Harrie Mathijssen in Baarle-Nassau trekt veel bekijks van familie, vrienden en kennissen. Heel de maand december hebben ze mensen over de vloer en Harrie bakt voor iedereen wafels. Jeanne zorgt voor de warme kersen en slagroom. "We hopen deze traditie nog lang vol te houden!"

Het kersthuis van Harrie en Jeanne Mathijssen in Baarle-Nassau

Genomineerde 3: Kersthuis Mill

Als de lichtgevende arrenslee op het dak van de familie Verstraten in Mill verlicht is, weet de buurt hoe laat het is. Dan heeft Jan zijn kerstdorp opgebouwd. Eentje die de halve woonkamer in beslag neemt en dus de moeite waard is om te bewonderen. “Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.”

De bijzondere kerststal van de familie Verstraten in Mill.

Genomineerde 4: Kersthuis Geldrop

In de donkere Beneden Beekloop in Geldrop is het huis van Kees van den Heuvel en Carlo Vereijken één groot knipperend lichtpuntje. Naast veel lampjes staan bij de deur een grote opblaaskerstman en sneeuwman. “Bij ons is de traditie: als Sinterklaas wordt uitgezwaaid, dan gaan de stekkers van onze poppen in het stopcontact!”

Het kersthuis van Kees en Carlo in Geldrop

Genomineerde 5: Kersthuis Dongen

Het huis van Rob Jansen en Peter Broeders aan de Bizetstraat in Dongen is van binnen en buiten een zee van licht. De mannen zelf stralen ook als ze de deur opendoen voor onze Kerstman. “We vinden het zo leuk dat we genomineerd zijn, daar zijn we heel trots op!"

Het kersthuis van Rob en Peter in Dongen

Je kunt hier je stem uitbrengen tot maandagmiddag twee uur. Daarna worden de stemmen geteld. De onthulling van de winnaar is rechtstreeks te zien in de uitzending van Brabant Nieuws om halfzes. De bewoners nemen de titel ‘Mooiste Kersthuis’ over van de familie Wouters uit Eindhoven.