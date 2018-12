Iris neemt pakketjes aan voor haar buren en krijgt hiervoor een vergoeding

OOSTERHOUT - Kerstcadeautjes! We bestellen ze massaal online en ook nog eens last minute. Maar als je pakketjes bestelt, moet je natuurlijk ook op tijd thuis zijn om ze aan te nemen. En met de decemberdrukte schiet dat er nog wel eens bij in. Gelukkig is er dan een speciaal buurtbezorgpunt, zoals Iris. Zij neemt pakketten aan voor haar buren die niet op tijd thuis zijn. "Met kerst is het slalommen in de gang!"

Iris de Kreek heeft in haar huis in Oosterhout een special ophaalpunt. Voor haar buren neemt ze pakketjes aan om de topdrukte bij bezorgdiensten en ophaalpunten op te vangen. "Ik heb twee webwinkels en werk dus altijd thuis", vertelt De Kreek. "Pakketten werden dus altijd al bij mij bezorgd. Mijn buurvrouw maakte laatst het grapje dat ik daar geld voor zou moeten vragen. Dus ik heb me aangemeld bij Homerr en nu krijg ik betaald voor elk pakketje dat ik aanneem."

Homerr is het bedrijf achter de buurt ophaalpunten. Als particulier kun je je aanmelden als ophaalpunt en ontvang je zo'n 28 cent per pakket. "Met kerst is het natuurlijk onwijs druk en is het slalommen in de gang!" grapt De Kreek. Of je rijk wordt van Homerrr? "Nou, nee. Per maand verdien ik hier zo'n 40 à 50 euro aan. Dat lijkt niet veel, maar daardoor kunnen we als gezin wel meer leuke dingen doen. En je bent een goede buur."

De Kreek is een van de zes buurtophaalpunten in Oosterhout. In totaal zijn er in Brabant 264 particuliere ophaalpunten van Homerr.