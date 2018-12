Deel dit artikel:













Careltje betovert Breda vanuit grote kerstboom: 'Een jongetje van een paar honderd jaar oud' Ieder uur komt de stem van Careltje uit de grote kerstboom in het centrum van Breda. (Foto: Edwin Vossen)

BREDA - De meest gehoorde stem in Breda deze maand is waarschijnlijk die van Careltje. Op de Grote Markt vertelt het sprookjesfiguur over de geschiedenis van de stad. De grote kerstboom met daarin de stem van Careltje is een creatie van Citymarketing en past allemaal in het grotere thema 'Betoverend Breda'.

Geschreven door Edwin Vossen

"Careltje is een jongetje dat al een paar honderd jaar oud is en ook al tijden onder de Grote Markt woont en leeft", vertelt Janine Bos van Citymarketing Breda. Rondom de elf meter hoge kerstboom staat een aantal geluidsboxen. Ieder uur is Careltje zo over de hele Grote Markt te horen. "Afgelopen maanden is hij heel druk bezig geweest met het verzamelen van lampjes links en rechts. Dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan, maar om van deze kerstboom de mooiste kerstboom van Nederland te maken en die staat in zijn stad Breda." Betoverend Breda

Het verhaal van Careltje in de grote kerstboom past binnen het overkoepelende thema 'Betoverend Breda'. De boom is het centrale punt, maar verder is er op tal van plekken iets te doen. Zo kan er bijvoorbeeld een speciale bajestocht worden gevolgd door de koepelgevangenis. Toch blijft de meest populaire Bredanaar van dit moment verhalenverteller Careltje. "We krijgen dagelijks reacties via Facebook en Instagram van mensen die het fantastisch leuk vinden", zegt Janine Bos. Contact met Careltje

"Careltje heeft zelf ook zijn eigen Facebookpagina tijdens deze feestdagen waar hij alle vragen beantwoordt", vertelt de directeur van Citymarketing Breda. "Bij ons in het VVV-kantoor staat een brievenbus waarmee kinderen vragen kunnen stellen aan Careltje, die beantwoordt hij allemaal zelf.