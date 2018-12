Brabantse Nachten zijn extra extra lang: 7 uur lang de beste liedjes en albums van 2018

EINDHOVEN - Wat zijn de beste liedjes en albums van 2018? Het antwoord krijg je deze avond en nacht in ons wekelijkse nachtradioprogramma Brabantse Nachten Zijn Lang. Elk jaar zetten programmamakers Maarten Kortlever, Eric Hesen en Bob Schellens hun favorieten op een rijtje. Vervolgens geven ze elkaars lijstjes punten en daar rolt dan een definitieve eindlijst uit.

We kunnen al wel verklappen dat de Britse zangeres Rita Ora de winst bij de singles pakt. Het liedje 'Let you love me' staat nog steeds heel hoog in allerlei hitlijsten. Bij de albums heeft de winnaar een klein Brabants tintje. De Belgisch-Nederlandse songwriter Joost Zweegers, beter bekend als Novastar, maakt volgens BNZL het beste album. Zweegers woonde in de jaren negentig een tijd in Eindhoven.

De hele lijst kun je vanavond beluisteren vanaf zeven uur. Eerst hoor je de veertig beste liedjes, daarna de 40 beste albums.