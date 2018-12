TOP Oss sluit eerste seizoenshelft in stijl af, Joël Piroe scoort vier keer voor Jong PSV

EINDHOVEN - TOP Oss heeft de eerste seizoenshelft in stijl afgesloten, de ploeg van trainer Klaas Wels won vrijdagavond van FC Dordrecht. Jong PSV haalde uit tegen Almere City, mede dankzij vier treffers van Joël Piroe werd er met 5-2 gewonnen. Helmond Sport en FC Eindhoven wonnen ook, RKC Waalwijk was de enige Brabantse club die verloor. FC Den Bosch komt zaterdagavond in actie.

FC Dordrecht-TOP Oss 0-1

Klaas Wels ging vrijdag vol vertrouwen naar Dordrecht. De oefenmeester van TOP Oss rekende op een zege tegen De Schapenkoppen. "We zijn er van overtuigd dat we vanavond gaan winnen. En dat is voor één ding bepalend: of we met een goed gevoel of met een héél goed gevoel de winterstop in gaan", zei de oefenmeester voor de wedstrijd tegen de nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie.

Die overtuiging was na een half uur spelen nog groter. Een hoge voorzet waaide over FC Dordrecht-goalie over Bryan Janssen heen. TOP Oss-verdediger Dennis Janssen tikte de bal vervolgens bij de tweede paal een voorzet van Dean van der Sluys tegen de touwen. In de slotfase ging de thuisploeg alles of niets spelen, waardoor het nog zenuwslopend werd voor de Ossenaren. Uiteindelijk bleef het bij 0-1, waardoor TOP Oss met een overwinning 2018 heeft afgesloten.

Helmond Sport-Jong FC Utrecht 2-0

Joeri Poelmans heeft Helmond Sport met een goed gevoel de winterstop in geholpen. De Belg, die in zijn hele carrière tot de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht één keer scoorde, maakte twee treffers. In blessuretijd van de eerste helft mocht Poelmans een hoge voorzet rustig aannemen in het strafschopgebied van de tegenstander, hij twijfelde vervolgens niet en schoot de 0-1 tegen de touwen. Kort na rust was het meteen weer raak, weer was het Poelmans die scoorde.

Door de zege pakt Helmond Sport de tweede overwinning in de laatste vier wedstrijden. De teller staat nu op dertien punten en daardoor gaat het de winterstop in als nummer achttien.

Jong AZ-FC Eindhoven 1-2

FC Eindhoven kwam al heel snel op achterstand in Alkmaar. De eerste kans van de thuisploeg was meteen raak. Na slordig balverlies van de ploeg van trainer David Nascimento kwam Ferdy Druijff in balbezit. De spits kapte Augustine Loof uit, daarna schoot hij de bal schitterend in de bovenhoek. Na een half uur spelen mocht de AZ-aanvaller aanleggen vanaf elf meter. FC Eindhoven-goalie Ruud Swinkels liet zich echter niet voor een tweede keer passeren door Druijff, hij stopte de penalty.

Door de misser van Druijff bleef FC Eindhoven op voorsprong staan. Want na de openingstreffer wisten de Eindhovenaren de achterstand snel om te buigen naar een voorsprong. Eerst scoorde Marcelo Lopes de gelijkmaker, niet veel later maakte Alvin Daniëls de 1-2. Dat bleek na negentig minuten spelen de winnende treffer.

RKC Waalwijk-Go Ahead Eagles 1-3

In eigen huis wist RKC tegenstander Go Ahead Eagles lange tijd partij te bieden, maar kort voor rust werd het verzet gebroken. Jaroslav Navrátil opende de score in het Mandemakers Stadion. Na die openingstreffer kort voor rust volgden in de tweede helft in de eerste tien minuten nog twee goals. Richard van der Venne en Jeroen Veldmate tilden de stand naar 0-3.

In de slotminuut maakte Emil Hansson de eretreffer voor de Waalwijkers. Met een 1-3 nederlaag stapte de ploeg van trainer Fred Grim van het veld.

Jong PSV-Almere City 5-2

Het werd de avond van Joël Piroe. De aanvaller van Jong PSV was op schot tegen Almere City. De aanvaller scoorde vier keer voor de Eindhovenaren. De eerste grote kans was voor de bezoekers, maar een vrije trap van Tim Receveur eindigde op de lat. Een paar minuten later schoot Piroe voor het eerst raak. Cody Gakpo verdubbelde de score. Na een goede pass van Zakaria Aboukhlal snelde hij langs de goalie van Almere City, hij tikte de bal vervolgens simpel in het lege doel.





Daarna was het weer aan Piroe. Op slag van rust maakte hij de 3-0, na een goede actie van Ramon Lundqvist. Kort na rust maakte hij derde van de avond. Na tien minuten spelen in de tweede helft was het weer raak voor Piroe. Met nog meer dan twintig minuten te spelen werd zijn kans om ook een vijfde goal te maken hem ontnomen, Piroe werd gewisseld.

In de slotfase deed Almere City nog wat terug. Via doelpunten van Torino Hunte en James Efmorfidis werd de eindstand op 2-5 gebracht.